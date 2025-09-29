"Сейчас время интенсивных контактов" - Караник о сотрудничестве Беларуси и Томской области

Белорусско-российские отношения продолжают активно развиваться. В нашей стране в эти дни работает делегация Томской области во главе с Владимиром Мазуром.

Состоялась рабочая встреча с председателем Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимиром Караником. Визит нацелен на укрепление двусторонних связей и охватывает как деловую, так и культурную сферы.

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси:

"Сейчас очень важное время интенсивных контактов, и конкретные результаты есть в виде договоренностей и участия по основным направлениям: малотоннажная химия, СВЧ-электроника, они сейчас очень востребованы и актуальны. Кроме того, мы встречались с коллегами из других регионов и тоже обсуждали примерно те же направления, но дополнительно искусственный интеллект, машинное зрение - то, что интересно нашему реальному сектору экономики".

"Мы находим очень много соприкосновений в развитии науки и подготовке кадров для науки. Конечно, преуспела Академия наук Беларуси по многим направлениям: и беспилотные системы, и химическое развитие отраслей. И в Томске сегодня созданы кластеры химической промышленности, микроэлектроники", - рассказал Владимир Мазур, губернатор Томской области России.