Следующее заседание Евразийского межправсовета состоится 11 декабря в Москве

Страны ЕАЭС готовят план комплексного содействия развитию торгово-экономического сотрудничества с Африкой до 2027 года. Об этом заявил премьер-министр Беларуси во время расширенного заседания Евразийского межправсовета.

По словам Александра Турчина, созидательное партнерство с Африканским континентом имеет огромный потенциал. Беларусь видит большие перспективы в международном сотрудничестве Евразийского экономического союза. В июне этого года подписаны торговые соглашения с Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами, на подходе с Индонезией. Свое желание стать страной-наблюдателем при ЕАЭС после Евразийского экономического форума выразили Венесуэла, Мьянма и Никарагуа. На расширенное заседание межправсовета приехали представители 3 стран-наблюдателей при ЕАЭС: Кубы, Ирана и Узбекистана. В качестве приглашенного государства - Азербайджан.

Бакытжан Сагинтаев, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии, отметил, что на сегодняшнем заседании в Минске главы правительств стран ЕАЭС рассмотрели ряд значимых вопросов интеграционной повестки. Это прежде всего внедрение цифровых технологий, развитие транспортной инфраструктуры, контроль товарных потоков, реализация межгоспрограмм, содействие кооперационным проектам в промышленности и АПК. Также определены перспективы дальнейшего развития Евразийского экономического союза.