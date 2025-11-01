Сохраняя культурный суверенитет: Беларусь противостоит политизации в ЮНЕСКО

Беларусь призывает принять многополярность мира и неделимость безопасности, уйти от идеологии потребительства. 1 ноября постоянный представитель Беларуси при ЮНЕСКО Юрий Амбразевич выступил на 43-й Генеральной конференции организации в Самарканде.

Внимание к урокам самой страшной из войн прошлого является важнейшим условием реализации мандата организации. Пересмотр итогов исторических событий в угоду политической конъюнктуре недопустим. Юрий Амбразевич отметил недопустимость замалчивания фактов решающего вклада Советского Союза в победу над фашизмом, огромных жертв населения СССР и героизма солдат Красной армии, а также игнорирование факта геноцида народа Беларуси.

На то, чтобы высказать свою позицию, у каждого было не более шести минут выступления. Так прописано по протоколу. Только Филиппины отошли от графика, говорили чуть дольше. Беларусь на Генеральной конференции ЮНЕСКО выступала ближе к полудню по минскому времени. Это был не доклад, официальное название - общеполитические дебаты.

Юрий Амбразевич в мае получил дополнительные полномочия. К должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси при Святом Престоле добавились постоянный представитель при ФАО и ЮНЕСКО - организации, призванной содействовать миру и сотрудничеству в области образования, науки и культуры.

Беларусь выступает против политизации ЮНЕСКО. Хотя с трибуны от ряда стран были прямые упреки.

Юрий Амбразевич еще раз акцентировал: дело не в ЮНЕСКО. Речь шла об отношениях с конкретными странами. С ними мы по-прежнему готовы вести диалог.

Беларусь состоит в ЮНЕСКО с 1954 года. В стране насчитывается 4 объекта материальных и 6 нематериальных ценностей в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ожидаем новое включение - неглюбские текстильные традиции.

Наталья Счаснович, ответственный секретарь Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО:

"На 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО будет утвержден список памятных дат ЮНЕСКО, в которые войдут две памятные даты Беларуси: 200-летие этнографа, фольклориста Шейна Павла Васильевича, который в XIX веке был одним из известнейших собирателей белорусского и русского фольклора, а также 100-летие Алеся Адамовича. В нашей стране есть три биосферных резервата, а также один обучающийся город ЮНЕСКО - город Витебск".

Образование в Беларуси остается стратегическим приоритетом инвестиций в человека, доступ к образованию для некоторых стран - роскошь.

"Университеты Беларуси предоставляют качественное и доступное образование иностранным гражданам. Высокая конкурентоспособность белорусских дипломов доказана многолетней практикой и сотнями тысяч успешных выпускников из более чем 100 государств мира. Сотрудничество в рамках ЮНЕСКО - это вклад в национальную экономику и укрепление социальной сферы, в устойчивое развитие каждой страны", - отметил Юрий Амбразевич.