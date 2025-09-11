США хотят вернуть посольство в Минск и нормализовать отношения с Беларусью

США хотят вернуть посольство в Минск и хотят окончательно нормализовать отношения с Беларусью. Об этом по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил представитель Президента США Джон Коул, сообщает БЕЛТА.

Состоявшуюся встречу с Президентом Беларуси представитель Президента США охарактеризовал как чрезвычайно продуктивную. "Точно так же, как и моя недавняя встреча на днях с Президентом США Трампом. Мы обсуждали эту поездку, наш визит, возможность встречи с Президентом Беларуси, - сказал он. - Цель нашего взаимодействия - это нормализация двусторонних отношений между Республикой Беларусь и США. Одна из главных целей - сделать все, чтобы экономическое, политическое взаимодействие между нашими странами расширялось и крепло".

Джон Коул удовлетворен итогами встречи с Александром Лукашенко и уверен, что аналогично ими будет удовлетворен и Президент Трамп, после того как ему будет доложено о результатах.

"Президенты Беларуси и США - это такие лидеры, которые делают все для того, чтобы нормализовать наши отношения и концентрироваться при этом не на различиях, а на общих моментах", - заявил Джон Коул.

Нынешние отношения между Беларусью и США он назвал хорошими, но не прекрасными. "Еще можно сделать очень много для того, чтобы эти отношения далее нормализовать, улучшать и так далее. Мы хотим возвратить наше посольство в Минск. Мы хотим, чтобы между нашими странами развивались экономические отношения, развивалась торговля. Если какие-то расхождения и разногласия между нашими странами есть, то пусть они остаются где-то внизу, их не надо вытаскивать на поверхность. Мы готовы, и Президент Трамп готов, сделать все для того, чтобы наши взаимоотношения нормализовать окончательно", - заверил представитель Президента США.

Что касается возвращения посольства США в Минск, Джон Коул не назвал конкретных дат, так как это пока лежит в плоскости переговорного процесса. "Я знаю, что мы хотим, чтобы посольство вернулось. Я знаю, что оно вернется. Это вопрос близкого будущего. Мы хотим иметь посла, мы хотим иметь полный состав посольства здесь. И мы будем работать над этим", - заявил представитель Президента США.

Самой главной целью своего очередного визита в Минск Джон Коул назвал объявление о полном снятии санкций с белорусской авиакомпании "Белавиа". "Мы абсолютно безусловно движемся в правильном направлении. Да, еще остались ограничительные меры. Это процесс переговоров. Переговоры будут продолжаться. Мы идем в правильном направлении. Понадобится какое-то время для того, чтобы эти вопросы решить. Но это процесс переговоров, которые продолжаются", - добавил он.

Джон Коул рассказал, что у него сложились прекрасные личные отношения с Президентом Беларуси. "Мы позволяем себе шутить. Еще раз повторяю, что мы готовы сделать все для того, чтобы отношения нормализовать. А расхождения решать по мере необходимости, но не вытаскивать это все на поверхность", - заявил он.