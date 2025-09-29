Стратегии до 2035 года: в Минске обсуждают будущее экономического и научного сотрудничества в СНГ

В Минске стартовало заседание Совета глав правительств стран Содружества Независимых Государств (СНГ), которое обещает стать важным событием для укрепления торгово-экономических и научно-технических связей между странами-участницами.

Площадка готова, зона для совместного фотографирования глав правительств уже ждет высоких гостей, а повестка заседания включает более десятка ключевых вопросов. Основное внимание будет уделено экономическому и научно-техническому развитию Содружества до 2030 и 2035 годов.

Заседание проходит в традиционном формате: сначала главы правительств соберутся в узком составе, чтобы обменяться мнениями по широкому спектру вопросов, а затем продолжат обсуждение в расширенном формате.

В центре внимания - проекты плана мероприятий второго этапа Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года, реализация которого начнется с 2026 года. Пока же страны завершают выполнение мероприятий первого этапа, рассчитанного до конца 2025 года.

В узком составе лидеры сосредоточатся на торгово-экономическом сотрудничестве, финансовых вопросах, включая бюджет и финансирование силовых структур, а также рассмотрят отчеты о расходах прошлых лет.

Особое место займет обсуждение стратегии научно-технического развития СНГ до 2035 года. Наука остается основным драйвером экономики, поэтому этот вопрос можно считать стратегическим.

В расширенном составе главы правительств обсудят вопросы сельского и лесного хозяйства, а также цифровизацию транспортных коридоров в рамках СНГ. Еще одной важной темой станет план мероприятий на 2026 год, объявленный в Содружестве Годом охраны здоровья. Эти инициативы направлены на укрепление сотрудничества и решение актуальных задач, стоящих перед странами-участницами.