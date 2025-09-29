3.64 BYN
3.04 BYN
3.55 BYN
Стратегии до 2035 года: в Минске обсуждают будущее экономического и научного сотрудничества в СНГ
В Минске стартовало заседание Совета глав правительств стран Содружества Независимых Государств (СНГ), которое обещает стать важным событием для укрепления торгово-экономических и научно-технических связей между странами-участницами.
Площадка готова, зона для совместного фотографирования глав правительств уже ждет высоких гостей, а повестка заседания включает более десятка ключевых вопросов. Основное внимание будет уделено экономическому и научно-техническому развитию Содружества до 2030 и 2035 годов.
Заседание проходит в традиционном формате: сначала главы правительств соберутся в узком составе, чтобы обменяться мнениями по широкому спектру вопросов, а затем продолжат обсуждение в расширенном формате.
В центре внимания - проекты плана мероприятий второго этапа Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года, реализация которого начнется с 2026 года. Пока же страны завершают выполнение мероприятий первого этапа, рассчитанного до конца 2025 года.
В узком составе лидеры сосредоточатся на торгово-экономическом сотрудничестве, финансовых вопросах, включая бюджет и финансирование силовых структур, а также рассмотрят отчеты о расходах прошлых лет.
Особое место займет обсуждение стратегии научно-технического развития СНГ до 2035 года. Наука остается основным драйвером экономики, поэтому этот вопрос можно считать стратегическим.
В расширенном составе главы правительств обсудят вопросы сельского и лесного хозяйства, а также цифровизацию транспортных коридоров в рамках СНГ. Еще одной важной темой станет план мероприятий на 2026 год, объявленный в Содружестве Годом охраны здоровья. Эти инициативы направлены на укрепление сотрудничества и решение актуальных задач, стоящих перед странами-участницами.
Заседание в Минске стало продолжением работы, начатой на предыдущей встрече Совета глав правительств СНГ в Таджикистане, который в 2025 году председательствует в Содружестве. Сопредседателями выступают Россия, возглавлявшая СНГ в 2024 году, и Туркменистан, который готовится взять на себя председательство в 2026 году.