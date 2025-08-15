3.72 BYN
Трамп принял приглашение Лукашенко приехать в Минск вместе с семьей
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время телефонного разговора пригласил Президента США Дональда Трампа приехать с семьей в Беларусь, и это приглашение было принято. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства.
Лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонней повестки, региональную тематику и ситуацию в горячих точках, включая Украину.
"Достигнута договоренность продолжить контакты. Президент Беларуси пригласил Дональда Трампа с семьей в Минск, и это приглашение было принято", - проинформировали в пресс-службе главы государства.