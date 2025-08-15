3.72 BYN
Трамп заявил, что в будущем ждет встречи с Лукашенко
Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
"У меня был замечательный разговор с глубокоуважаемым Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Целью звонка было поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем освобождение еще 1,3 тыс. заключенных, - написал Дональд Трамп. - Наш разговор был очень хорошим. Мы обсудили многие темы, включая визит президента Путина на Аляску. Я с нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!"
Как ранее сообщили в пресс-службе белорусского лидера, сегодня состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и США.
Как известно, на 15 августа назначена встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже (штат Аляска), она должна начаться в 11:00 по местному времени (22:00 по Минску). По сообщениям СМИ, американский лидер уже вылетел с авиабазы Эндрюс под Вашингтоном в Анкоридж. А глава российского государства находился в Магадане, где посещал одно из предприятий и проводил совещание.