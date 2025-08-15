Трамп заявил, что в будущем ждет встречи с Лукашенко

Фото ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e41c53d-4314-48c9-a8b2-34de3ad3d82e/conversions/4c656b16-e0f4-4461-bf1e-140518195e66-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e41c53d-4314-48c9-a8b2-34de3ad3d82e/conversions/4c656b16-e0f4-4461-bf1e-140518195e66-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e41c53d-4314-48c9-a8b2-34de3ad3d82e/conversions/4c656b16-e0f4-4461-bf1e-140518195e66-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e41c53d-4314-48c9-a8b2-34de3ad3d82e/conversions/4c656b16-e0f4-4461-bf1e-140518195e66-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

"У меня был замечательный разговор с глубокоуважаемым Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Целью звонка было поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем освобождение еще 1,3 тыс. заключенных, - написал Дональд Трамп. - Наш разговор был очень хорошим. Мы обсудили многие темы, включая визит президента Путина на Аляску. Я с нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!"

скрин поста Трампа в соцсети Truth Social после телефонного разговора с Лукашенко

Как ранее сообщили в пресс-службе белорусского лидера, сегодня состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и США.