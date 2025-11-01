3.70 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
У молодежного движения "Искра" партии "Белая Русь" появился лидер
Автор:Редакция news.by
В белорусской партии "Белая Русь" избирали президиум молодежного партийного движения "Искра".
Движение будет реализовывать задачи по формированию кадрового резерва и проведению аналитической работы партии в молодежной среде. Председателем движения избран Ярослав Давыденко.
Также в Доме молодежи дали старт информационно-просветительскому проекту "Открытое знание: тренд-батл". Это старт нового формата совместного проекта партии "Белая Русь" и "Белорусского общества "Знание".
Фото партии "Белая Русь"