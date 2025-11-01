Смотреть онлайнПрограмма ТВ
У молодежного движения "Искра" партии "Белая Русь" появился лидер

В белорусской партии "Белая Русь" избирали президиум молодежного партийного движения "Искра".

Движение будет реализовывать задачи по формированию кадрового резерва и проведению аналитической работы партии в молодежной среде. Председателем движения избран Ярослав Давыденко.

Также в Доме молодежи дали старт информационно-просветительскому проекту "Открытое знание: тренд-батл". Это старт нового формата совместного проекта партии "Белая Русь" и "Белорусского общества "Знание".

Фото партии "Белая Русь"

