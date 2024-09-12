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В Беларуси могут ввести лицензирование налогового консультирования
В Беларуси могут ввести лицензирование деятельности по налоговому консультированию. Это предусматривает соответствующий законопроект, над которым работают парламентарии и специалисты.
Документ был вынесен на общественное обсуждение, поступило порядка 80 предложений. Профильная комиссия продолжает дошлифовку.
Среди предлагаемых новаций переаттестация налоговых консультантов. Все, кто получил аттестат налогового консультанта до 1 июня 2024 года, обязаны будут (в случае принятия законопроекта) подтвердить свой профессионализм в течение 6 месяцев.
Владимир Муквич, замминистра по налогам и сборам Беларуси:
"У того, кто ежедневно занимается этой работой не должно возникнуть проблем с прохождением процедуры переаттестации. Мы постараемся организовать все максимально эффективно и в короткие сроки".
Специалисты отмечают, проект закона разработан с учетом международного опыта и особенностей национального законодательства и практики его применения. Большинство норм могут вступить в силу с 2026 года, а положения, касающиеся лицензирования, уже с 2025 года.
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