В Беларуси могут ввести лицензирование налогового консультирования

В Беларуси могут ввести лицензирование деятельности по налоговому консультированию. Это предусматривает соответствующий законопроект, над которым работают парламентарии и специалисты.

Документ был вынесен на общественное обсуждение, поступило порядка 80 предложений. Профильная комиссия продолжает дошлифовку.

Среди предлагаемых новаций переаттестация налоговых консультантов. Все, кто получил аттестат налогового консультанта до 1 июня 2024 года, обязаны будут (в случае принятия законопроекта) подтвердить свой профессионализм в течение 6 месяцев.

Владимир Муквич, замминистра по налогам и сборам Беларуси:

"У того, кто ежедневно занимается этой работой не должно возникнуть проблем с прохождением процедуры переаттестации. Мы постараемся организовать все максимально эффективно и в короткие сроки".