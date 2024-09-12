ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости

В Беларуси могут ввести лицензирование налогового консультирования

В Беларуси могут ввести лицензирование деятельности по налоговому консультированию. Это предусматривает соответствующий законопроект, над которым работают парламентарии и специалисты.

Документ был вынесен на общественное обсуждение, поступило порядка 80 предложений. Профильная комиссия продолжает дошлифовку.

Изображение

Среди предлагаемых новаций переаттестация налоговых консультантов. Все, кто получил аттестат налогового консультанта до 1 июня 2024 года, обязаны будут (в случае принятия законопроекта) подтвердить свой профессионализм в течение 6 месяцев.

Владимир Муквич, замминистра по налогам и сборам Беларуси:

"У того, кто ежедневно занимается этой работой не должно возникнуть проблем с прохождением процедуры переаттестации. Мы постараемся организовать все максимально эффективно и в короткие сроки".

Специалисты отмечают, проект закона разработан с учетом международного опыта и особенностей национального законодательства и практики его применения. Большинство норм могут вступить в силу с 2026 года, а положения, касающиеся лицензирования, уже с 2025 года.

политика

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все