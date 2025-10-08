Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Борисове прошло выездное заседание Совета Республики

Выездное заседание Совета Республики состоялось в Борисове. Среди тем охрана труда, профилактика производственного травматизма, мотивация работодателей к созданию безопасных условий.

Как пример - Борисовский комбинат хлебопродуктов, где таким вопросам уделяют особое внимание.

Для справки. В Беларуси более полумиллиона человек трудятся на рабочих местах с вредными и опасными условиями (это связано с особенностями производства). Такие работники получают доплаты, специальное питание плюс досрочный выход на пенсию.

Участники выездного заседания лично ознакомились с производственным процессом.

