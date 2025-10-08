3.69 BYN
3.02 BYN
3.52 BYN
В Борисове прошло выездное заседание Совета Республики
Автор:Редакция news.by
Выездное заседание Совета Республики состоялось в Борисове. Среди тем охрана труда, профилактика производственного травматизма, мотивация работодателей к созданию безопасных условий.
Как пример - Борисовский комбинат хлебопродуктов, где таким вопросам уделяют особое внимание.
Для справки. В Беларуси более полумиллиона человек трудятся на рабочих местах с вредными и опасными условиями (это связано с особенностями производства). Такие работники получают доплаты, специальное питание плюс досрочный выход на пенсию.
Участники выездного заседания лично ознакомились с производственным процессом.