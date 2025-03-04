3.60 BYN
3.22 BYN
3.36 BYN
В Госдуме РФ одобрили документы об отсрочке выплат Беларусью по российским госкредитам
Госдума России 4 марта на пленарном заседании утвердила два белорусско-российских документа об изменении условий ряда ранее заключенных соглашений, пишет БЕЛТА.
Данные документы касаются отсрочки выплат Беларусью по российским госкредитам.
Первый документ - соглашение между правительствами Беларуси и России об изменении условий отдельных белорусско-российских межправительственных соглашений, подписанное в Москве 25 апреля 2024 года. Второй документ - это протокол, подписанный в Москве 11 июля 2024 года, которым вносятся изменения в соглашение от 25 апреля 2024 года.
"В целях снижения платежной нагрузки на бюджет Республики Беларусь в части погашения и обслуживания долговых обязательств перед Российской Федерацией с партнерами в 2024 году были подписаны соглашение и протокол. Соглашение и протокол подписывались в соответствии с поручением Президента РФ на соответствующее обращение Президента Республики Беларусь", - сказал, представляя документы на ратификацию, заместитель министра финансов России Владимир Колычев.
"Данные договоры предусматривают перенос платежей в погашение основного долга с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2024 года и процентов платежей с 1 июля по 31 декабря 2024 года на период 2031-2036 годов. Общая сумма платежей, подлежащая отсрочке, составляет порядка 800 млн в долларовом эквиваленте", - уточнил он.
"Соглашением предусмотрены изменения условий российско-белорусских межправительственных соглашений, в соответствии с которыми правительством РФ предоставлены государственные кредиты правительству Республики Беларусь. Положения соглашения и протокола конфиденциальны", - добавил заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.