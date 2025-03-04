В Госдуме РФ одобрили документы об отсрочке выплат Беларусью по российским госкредитам

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Госдума России 4 марта на пленарном заседании утвердила два белорусско-российских документа об изменении условий ряда ранее заключенных соглашений, пишет БЕЛТА.

Данные документы касаются отсрочки выплат Беларусью по российским госкредитам.

Первый документ - соглашение между правительствами Беларуси и России об изменении условий отдельных белорусско-российских межправительственных соглашений, подписанное в Москве 25 апреля 2024 года. Второй документ - это протокол, подписанный в Москве 11 июля 2024 года, которым вносятся изменения в соглашение от 25 апреля 2024 года.

"В целях снижения платежной нагрузки на бюджет Республики Беларусь в части погашения и обслуживания долговых обязательств перед Российской Федерацией с партнерами в 2024 году были подписаны соглашение и протокол. Соглашение и протокол подписывались в соответствии с поручением Президента РФ на соответствующее обращение Президента Республики Беларусь", - сказал, представляя документы на ратификацию, заместитель министра финансов России Владимир Колычев.

"Данные договоры предусматривают перенос платежей в погашение основного долга с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2024 года и процентов платежей с 1 июля по 31 декабря 2024 года на период 2031-2036 годов. Общая сумма платежей, подлежащая отсрочке, составляет порядка 800 млн в долларовом эквиваленте", - уточнил он.