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В основе дипломатического форума в Турции лежат вопросы экономики и безопасности
Дипломатический форум стартовал в Турции. Республику Беларусь представляют посол Беларуси в Турции Анатолий Глаз, директор БИСИ Олег Макаров, а также дипломаты и аналитики.
Форум является одним из наиболее масштабных специализированных мероприятий региона. В этом году он проходит под девизом "Восстановление дипломатии в раздробленном мире". Мероприятие открыл лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как отметил Анатолий Глаз, в основе форума лежат вопросы экономики и безопасности.
"За различными названиями довольно острых дискуссий на самом деле стоят две сквозные линии - экономика и безопасность, вокруг которых по большому счету все крутится. Это ровно то, что постоянно говорит наш Президент. Примечательно, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, обсуждая вопросы глобальной экономики и устойчивого развития, сказал, что одним из тормозов глобального роста является бюрократия, и прозрачно намекнул на Брюссель", - подчеркнул Анатолий Глаз.
В 2025 году дипломатический форум собрал свыше 450 высоких представителей примерно из 140 стран, включая более 20 глав государств и правительств, свыше 70 министров, спикеров парламентов и других высокопоставленных гостей.
Белорусская делегация уже провела ряд встреч как с руководством МИД Турции, так и партнерами из других стран.