В поисках альтернатив: почему Ближний Восток обращает взгляд на Беларусь

"Мы прекрасно понимаем, что сейчас страны Ближнего Востока ищут альтернативы западным корпорациям, банкам и их рынкам. Рынки ЕАЭС и Союзного государства большие и перспективные, в первую очередь, потому что мы имеем хорошую сырьевую базу, научные технологические передовые наработки. Это, конечно же, привлекает такие страны, как Оман. Поэтому перспектив достаточно много. Направления, обозначенные главой государства, крайне важные, но самое главное, такое сотрудничество с Оманом будет направлено на обеспечение роста, благосостояния наших граждан, потому что новые инвестиции, предприятия всегда будут вести к производству больших товаров, услуг. Все это будет сказываться на повышении поступлений в госбюджет, повышение ВВП, а это в свою очередь будет способствовать тому, что государство может обеспечивать повышение реальных заработных плат наших граждан".