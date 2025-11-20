Военный эксперт Коновалов: Восстановление транзита - вынужденная мера для Вильнюса

"Они открыли границу, столкнувшись с очень жесткой позицией белорусского руководства, так как поняли, что игра не стоит свеч. Тем более ситуацию с машинами, которые застряли на границе, надо было как-то решать, а у них для этого ресурса нет. Все достаточно просто: открывай границу или не открывай. Потери будут все расти и расти, то есть издержки огромные. А второй момент, заключается в том, что в литовском руководстве поняли: поддержки их акций нет. Европа вообще как-то отмахнулась от ситуации, оставив ее на усмотрение Вильнюса".