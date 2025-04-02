Якимович: Совместная деятельность государственных органов и граждан Беларуси - залог развития страны

В чем суть Директивы № 11, как она будет работать на практике и каким образом будет способствовать качеству государственного управления? Об этом в студии "Первого информационного" шел разговор с заместителем министра юстиции Беларуси Валентиной Якимович.

"Я бы Директиву № 11 охарактеризовала как аксиоматику для государственных органов, а также для белорусских граждан. Это система важных базовых принципов для организации деятельности государственных органов, среди которых есть эффективность государственного управления, это социально ответственное отношение каждого к труду", - отметила замминистра юстиции Беларуси.

По ее мнению, совместная деятельность государственных органов всех уровней, организаций всех форм собственности и белорусских граждан - это залог того, что Беларусь будет поступательно развиваться и дальше.

Что касается конкретно государственных органов, директива расставила важные акценты и сделала важный упор на необходимость совершенствования внутренней организации государственных органов. Самоорганизация будет проходить за счет максимальной оптимизации бумажного документооборота, подборки квалифицированных кадров, сокращения различных совещаний.

"Именно поступательное следование этим постулатам и позволит максимально самоорганизоваться государственным органам в целях решения своих задач", - подчеркнула Валентина Якимович.