Заседание Евразийского межправительственного совета состоится 30 сентября в Минске

30 сентября в стенах Национальной библиотеки пройдет очередное заседание Евразийского межправительственного совета.

Вопросы финансовой поддержки в промышленности и АПК и развитие интегрированной информационной системы, транспортной инфраструктуры обсудят на заседании Евразийского межправсовета. Всего на повестке 18 пунктов.

Беларусь является одним из государств - основателей ЕАЭС и активно участвует в его развитии. За десятилетие членства в объединении наша республика внесла значительный вклад в укрепление экономических связей, развитие единого рынка и цифровую трансформацию Евразийского экономического союза

На интеграционном контуре работа с белорусской стороны будет продолжена и впредь, учитывая тот факт, что в 2025 году завершается текущий пятилетний цикл и реализация мероприятий, которые предусмотрены стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. В то же время начинается новый этап, который связан с выполнением Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в объединении до 2030 года.

Напомним, предыдущее заседание Евразийского межправительственного совета прошло в августе 2025 года в Чолпон-Ате в Кыргызстане.

Политика

Евразийский межправсовет