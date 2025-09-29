Заседание Евразийского межправительственного совета состоится 30 сентября в Минске

Беларусь является одним из государств - основателей ЕАЭС и активно участвует в его развитии. За десятилетие членства в объединении наша республика внесла значительный вклад в укрепление экономических связей, развитие единого рынка и цифровую трансформацию Евразийского экономического союза

На интеграционном контуре работа с белорусской стороны будет продолжена и впредь, учитывая тот факт, что в 2025 году завершается текущий пятилетний цикл и реализация мероприятий, которые предусмотрены стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. В то же время начинается новый этап, который связан с выполнением Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в объединении до 2030 года.