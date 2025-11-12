Премьер Литвы: Перевозчики на границе развели панику на ровном месте

Удивительное лицемерие литовских властей. Премьер этой страны заявила, что перевозчики развели панику на ровном месте. Мол, они знали о напряженных отношениях с Россией и Беларусью, и сами могли бы оценить риски и подготовиться к таким ситуациям, как, например, закрытие границы.

Тем временем белорусская сторона делает все, чтобы помочь застрявшим в нашей стране дальнобойщикам. Как заявила замминистра здравоохранения Беларуси Светлана Нечай, для водителей литовских фур, ожидающих открытия границы, созданы все необходимые условия. В том числе, оперативно развернуты дополнительные торговые объекты и услуги кейтеринга.



Напомним, на белорусской территории из-за безрассудных действий Вильнюса застряли 1100 литовских грузовиков. В целях обеспечения безопасности и сохранности транспортных средств для всех фур организовано нахождение на специальных стоянках.



По информации Государственного таможенного комитета, на площадках уже стоит 800 литовских грузовиков. Водители, которые выполнили официальные требования таможни, переместив транспорт в специально установленные места, могут покинуть территорию Беларуси.