Президент Беларуси проводит переговоры с губернатором Калининградской области

С союзной повестки начинается новая рабочая неделя во Дворце Независимости. В Минске находится делегация Калининградской области России. Александр Лукашенко проводит переговоры с губернатором Алексеем Беспрозванных. Регион для нас близкий. Белорусская диаспора в Калининграде одна из самых крупных. Это помогает развивать двустороннее сотрудничество, которое не поставили на паузу даже западные санкции. Минск и Калининград в силу географического положения лучше других прочувствовали на себе попытку заблокировать транзитные потоки. Однако партнерам удается перестраивать логистику. Это сказывается на взаимной торговле. Но разделить нас искусственные барьеры не смогли.

"Вы уже во второй раз в Беларуси, так что более-менее знакомы с нашей страной. Ну и самое главное - с нашими возможностями. С самого начала традиционно хочу заверить вас, что несмотря на размеры экономики, территории (мы всегда об этом говорим, представляя себе, что такое Россия), мы готовы всегда подставить вам плечо и нести (ответственность. - Прим. ред.), как было в советские времена, когда Беларусь вообще была ответственна за Калининградскую область и все, что там происходило, отвечали белорусы. Естественно, мы живем в суверенных независимых государствах. Но у меня всегда это чувство, когда я давным-давно бывал в Калининградской области и когда ко мне приезжают люди из Калининградской области, я, поверьте, чувствую свою ответственность, как и белорусы за этот уголок нашего общего Отечества. Поэтому вы можете на нас надеяться в том, на что мы способны в Беларуси".