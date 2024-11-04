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Президент: Сотрудничество Беларуси с Россией теснее, чем если бы мы жили в одном государстве
Беларусь хочет жить в мире со своими соседями. И на Востоке, и на Западе. Наш главный внешнеполитический посыл Александр Лукашенко озвучил на встрече с губернатором Смоленской области.
В Минске находится большая делегация региона. Переговоры во Дворце Независимости - это ревизия двустороннего сотрудничества. Смоленская область - наш ближайший сосед. Это во многом определяет наши тесные связи. Товарооборот в 3 млрд долларов с начала года - пример для других регионов. Но это вовсе не максимум, на который способны Минск и Смоленск. И это повод обсудить наметившийся в последнее время спад в торговле. Александр Лукашенко отметил, что у нас общая история и настоящее. Будущее тоже должно быть общим. Но не в контексте объединения в одно государство. Так вопрос не стоит, подчеркнул Президент.
Россия косо на нас не смотрит, гадостей никаких нам не делает, наоборот поддерживает в самые сложные и трудные времена. Поэтому не надо тут никаких непонятных телодвижений делать ни с одной, ни с другой стороны. Есть два государства, есть общее отечество. Оно от Бреста до Владивостока. Это наше отечество. Этим все сказано.
Минск и Москва сделали ставку на региональное партнерство, крепкие связи в разных сферах. И сегодня белорусско-российское сотрудничество даже теснее, чем если бы мы жили в одной стране, скажет Президент. Российские губернаторы у нас частые гости. Глава Смоленской области лишь в этом году приезжает в пятый раз. Это говорит о взаимном интересе друг к другу, желании сотрудничать в различных направлениях. Лишь так можно справиться с любыми вызовами.
Стороны обсудили перспективные проекты. Промышленный вектор - ключевой. У Минска и Смоленска крепкие кооперационные связи. Их предстоит развивать. Наша техника региону в помощь. И речь идет не только о поставках машин. Президент призывает идти дальше - развивать сервис и совместные производства. И это находит поддержку со стороны российских партнеров.
В проработке и совместный проект с Белкоммунмашем по восстановлению трамваев. Российской стороне интересны наши технологии. Это позволит модернизировать транспорт в регионе, удешевить реновацию. Более тесно сотрудничать намерены и в сфере АПК. Белорусские продукты в Смоленске любят. Торговля показывает рост. На повестке и ряд других проектов. Все они получили поддержку в развитии.
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