11 сентября Александр Лукашенко встретился с представителем Президента США Джоном Коулом
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры в Минске с представителем Президента США Джоном Коулом, передает БЕЛТА.
"Я вас приветствую в Беларуси. Спасибо, что вы находите время побывать в Беларуси. Время непростое", - сказал глава государства в начале встречи.
Он предложил обсудить ряд вопросов, к которым стороны подступались не единожды.
"Во-первых, это весь комплекс белорусско-американских отношений. Я предлагаю также искренне коснуться вопросов ситуации в мире в контексте интересов США и Беларуси. Никуда не уйдем от вопросов войны и мира", - заявил Александр Лукашенко.
Важнейшим вопросом он также назвал сферу экономики: "Думаю, есть интересы у вас к Беларуси и через Беларусь к России в области экономики. Естественно, у нас большой интерес к вашей глобальной стране в плане экономики".