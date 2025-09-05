323 человека стали гражданами Беларуси - указ подписал Президент

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 сентября подписал указ № 321 "Аб прыёме ў грамадзянства Рэспублікі Беларусь". Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Новыми гражданами Беларуси стали лица, прибывшие из 17 государств. Они постоянно проживают в стране более пяти лет, трудятся в различных отраслях экономики, владеют государственным языком, соблюдают законы.