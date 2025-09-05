3.70 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
323 человека стали гражданами Беларуси - указ подписал Президент
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 сентября подписал указ № 321 "Аб прыёме ў грамадзянства Рэспублікі Беларусь". Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Решением главы государства белорусское гражданство получили 323 человека, среди которых 21 несовершеннолетний.
Новыми гражданами Беларуси стали лица, прибывшие из 17 государств. Они постоянно проживают в стране более пяти лет, трудятся в различных отраслях экономики, владеют государственным языком, соблюдают законы.