А. Лукашенко на саммите СНГ в Душанбе: Беларусь выступает за деэскалацию и диалог

Безопасность глобальная и экономическая в нашем общем доме - Содружестве Независимых Государств - стала одной из главных тем на саммите в Душанбе. 9 стран - Беларусь, Россия, Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан - сообща приняли профильные документы, в том числе Концепцию военного сотрудничества до 2030 года. Всего лидеры стран Содружества рассмотрели около 2 десятков вопросов. Это решения, касающиеся борьбы с преступностью, терроризмом и экстремизмом, энергетической безопасностью. Важная часть - экономика и качество жизни людей.

В этом плане наш Президент предложил выработать общую экономическую стратегию в СНГ без ущерба национальным интересам каждой из стран.

Столица Таджикистана - солнечный Душанбе - весь в цветах. Специально для саммита СНГ дополнительно высадили несколько миллионов. Такой символ гостеприимства.

Город удивляет гостей саммита. Сразу видно, чем богаты. Настоящее изобилие!

Большинство лидеров стран СНГ прибыли накануне. У политиков была возможность решить двусторонние вопросы и во время неформального ужина. Мероприятие прошло в закрытом формате.

Александр Лукашенко

А. Лукашенко принял участие в саммите СНГ

А сегодня в основной день саммита каждого лидера Рахмон как хозяин саммита встречал лично.

Факт В Душанбе у Президента Беларуси состоялся ряд двусторонних встреч

Пока ждали других глав государств, удалось пообщаться, в том числе расширенным составом.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

"Президенты общаются тет-а-тет, но в широком формате, в широком составе. Общались долго, общались очень доверительно и с очень хорошим настроением. Продолжили общение сегодня. Начали чуть-чуть позже, потому что в комнате ожидания также было общение. Прошла, можно сказать, действительно двусторонняя встреча: наш Президент и Президент Таджикистана обсудили весь комплекс основных белорусско-таджикских вопросов, которые у нас есть. Со всеми остальными президентами, с премьер-министром Армении точно так же сегодня продолжилось общение, как это обычно бывает на всех крупных международных площадках. Все используют это время для того, чтобы просто между собой пообщаться и конструктивно повзаимодействовать".

Пашинян, очень избирательно посещающий саммиты, все-таки приехал. Путин здесь в эти дни был с государственным визитом. Его личная встреча с Алиевым сняла некоторое напряжение, которое оставалось после ситуации с крушением азербайджанского самолета. Но как бы ни было порой непросто в СНГ главное - есть диалог.

Лукашенко о сотрудничестве в СНГ: Важно не потерять общее экономическое пространство

Если раньше звучали тезисы о том, что такой формат, как СНГ устарел (кто-то называл его неэффективным), то в последнее время такие заявления попритихли. Идет синхронизация форматов. Вместе работаем в ЕАЭС, Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Наш Президент всегда был в числе тех, кто однозначно за СНГ и призывал даже в самые непростые моменты держаться друг за друга.

Лукашенко: Общие вызовы требуют максимальной скоординированности и использования всего потенциала СНГ

"Противодействие терроризму, укрепление надежности границ, борьба с транснациональной преступностью - это давно перестало быть задачами отдельных ведомств, став компонентами национальной безопасности каждого из государств СНГ", - заявил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко

По словам Президента, обширная повестка заседания - прямое подтверждение того, что современные угрозы касаются всех.

"Мы являемся свидетелями и участниками тектонических геополитических процессов. Для кого-то они означают тяжелое и обидное приведение амбиций в соответствие с реальными возможностями. Для нашей же Евразии они необходимый, хоть и болезненный этап на пути к росту глобальной роли и укреплению статуса одного из важнейших политико-экономических центров многополярного мира", - подчеркнул белорусский лидер.

Он выразил уверенность, что общие вызовы требуют максимальной скоординированности и использования всего потенциала СНГ. "Поэтому наша сегодняшняя цель - не только констатация рисков и анализ возможностей, а выработка конкретных, практически реализуемых механизмов взаимодействия", - добавил глава государства.

Военная концепция СНГ до 2030 г.

Напряженная обстановка по периметру границ и внутри нашего Содружества обязывает к такому серьезному разговору. Перманентно появляются новые угрозы, связанные с военно-политической обстановкой. Любая опасность для одного из государств Содружества - автоматически становится угрозой для остальных участников СНГ. Вот почему понадобилась новая военная концепция.

"Абсолютный приоритет - это обеспечение безопасности и сохранение мира на пространстве Содружества. Мы не должны допустить, чтобы государства СНГ оказались втянуты в опаснейшие авантюры, угрожающие как нашему региону, так и всему человечеству", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что отраслевые советы СНГ, действующие в сфере безопасности, оперативно реагируют на возникающие вызовы и угрозы. "С их подачи мы сегодня примем очень важные решения и документы: программы сотрудничества в сфере противодействия терроризму и экстремизму на 2026-2028 годы, в сфере укрепления пограничной безопасности на внешних границах на 2026-2030 годы, Концепцию военного сотрудничества до 2030 года, - добавил он.

"Мы ждем активного участия ваших представителей в предстоящей в конце октября третьей Минской конференции высокого уровня по евразийской безопасности", - резюмировал Президент.

"Уважаемые главы государств, очень просил бы вас прислать высокого уровня представителей на эту конференцию, - призвал Александр Лукашенко. - Мы очень много говорим о том, что у нас есть организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Но на уровне глав государств когда мы собирались? Когда мы обсуждали вопросы безопасности? Когда мы, глядя друг другу в глаза, могли сказать то, о чем мы думаем? Может быть, эта конференция поспособствует такому откровенному разговору".

Экономика СНГ демонстрирует уверенный рост

Многие, если не все современные конфликты завязаны на экономике и конкуренции. Чтобы выстоять, важно расширять торговое и инвестиционное сотрудничество. А с этим в странах СНГ неплохо. По итогам первых 5 месяцев этого года совокупный ВВП стран Содружества вырос более чем на 5 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Помимо роста ВВП, в СНГ увеличились объемы промпроизводства и оборот розничной торговли.

Александр Лукашенко

Лукашенко: Экономическое пространство надо сохранить

Президент Беларуси напомнил свой тезис о том, что главное - это экономика. "Мы так или иначе упираемся в вопрос нашей совместной деятельности в экономике в рамках (бывшего - прим. ред.) Советского Союза, общего рынка. Речь здесь не идет о возврате к тому порядку, который был в Советском Союзе. Но общий-то рынок был глобальный, огромный. Может, нам отбросить всякие непонятные рассуждения-размышления и заняться наконец-то вопросами экономики, учитывая то, что нужно каждому из нас?" - предложил он.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что в случае выработки общей стратегии удастся восстановить экономическое пространство с учетом пожеланий всех государств и выстроить скоординированные действия на международной арене в области торгово-экономического сотрудничества. Мы можем скоординировать наше военное сотрудничество таким образом, что сюда не сунет нос никто. Но надо наконец-то найти ответы на самые серьезные и глобальные вопросы. При этом, подчеркнул он, ни в коем случае не следует затрагивать амбиции каждого из государств СНГ. "Но это надо начинать делать сейчас", - заявил белорусский лидер.

"Я никого не агитирую за Советский Союз, за то, чтобы мы восстановили Советский Союз. Это невозможно сегодня, - подчеркнул белорусский лидер. - Но экономическое пространство надо сохранить. Надо сделать так, чтобы к нам, в наше экономическое пространство, могли зайти только те, кого мы сюда пустим. Так же, как и в других странах и организациях. И действовать вовне, скоординированно и вместе. Это для нас вызов. Без этой экономической составляющей не будет никакого сотрудничества, ни политического, ни дипломатического, ни военного сотрудничества. И будем мы хвататься то за Соединенные Штаты Америки, то за Европейский союз, то еще за Африку, Азию и так далее, другие страны, чтобы как-то улучшить свою жизнь".

Реальный эффект от интеграции

Вопросы безопасности на одной чаше весов, на другой - экономика. От любой интеграции люди должны получить реальную пользу. Наш Президент постоянно напоминает коллегам о создании равнозначных условий не в ущерб.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Мне кажется, что наш Президент вообще во многих вопросах еще несколько лет назад был почти в одиночку. И те вещи, о которых он предупреждал, о которых он просто порой бил в колокола и говорил, нам ни в коем случае нельзя терять вот эту связь, взаимодействие, нам ни в коем случае нельзя оставаться в одиночку, сейчас эти вещи, к сожалению, стали реальностью. И все понимают, что те угрозы, о которых Александр Григорьевич предупреждал, они слишком очевидны. И вот это понимание приводит к тому, что все коллеги, все страны осознают, что бороться надо вместе и противостоять вместе".

Отказ от полноформатного участия и манипуляции в СНГ

Ничего нового. За столом переговоров мы не увидели представителей Украины и Молдовы. Последняя берет пример с соседки, выходя из части соглашений и договоров. При этом должностные лица страны заявляют о том, что Кишинев исключает отмену выгодных ему соглашений с СНГ. Очень удобная лазейка для хитрых прагматиков. Молдова якобы вышла из части соглашений. Какие-то они еще для себя оставляют, которые выгодны им. Для Украины все формально.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Некоторые государства охотно сегодня еще сохраняют каналы взаимодействия по линии таможенных, пограничных служб, по вопросам транспортного сообщения. Естественно, все то, что затрагивает экономику, это им интересно. Там, где сегодня они уже встали на рельсы либо собираются становиться на рельсы мнимого вступления в Европейский союз. (Такой фетиш за тысячу гор, который никогда к ним не придет). Но там, конечно, по этим направлениям их вынуждают просто уйти из соответствующих механизмов сотрудничества в рамках СНГ или же в рамках ОДКБ. Мы знаем, у нас есть тоже один партнер, который в ОДКБ в последнее время не принимает деятельного участия. Потому что там им ставят такие условия. А там, где им это выгодно, они, конечно же, остаются".

СНГ усиливает международное позиционирование. Главы государств утвердили еще один формат: СНГ+. Это значит, сотрудничество с Содружеством могут выстраивать другие страны и даже объединения. Статус наблюдателя при СНГ получила Шанхайская организация сотрудничества.

Формат "СНГ плюс" и статус наблюдателя у ШОС при СНГ

Одним из стратегических направлений в деятельности Содружества Александр Лукашенко назвал укрепление авторитета и позиционирование СНГ на международной арене. "Активизация интеграционного взаимодействия государств Евразии, рост интереса к сотрудничеству с нашими общими структурами со стороны третьих стран приобретают характер устойчивой тенденции", - заявил Президент.

"Посмотрите, как в этом плане продвинулась Шанхайская организация сотрудничества, какие результаты есть у ЕАЭС, - подчеркнул он. - Содружеству Независимых Государств тоже необходимо укреплять взаимодействие со странами и организациями-единомышленниками для продвижения согласованной международной повестки, отстаивания наших подходов и ценностей".

В этой связи, считает белорусский лидер, общим интересам отвечает наделение ШОС статусом наблюдателя в Содружестве. Кроме того, Президент Беларуси всецело поддержал инициативу Президента Казахстана об учреждении формата "СНГ плюс".

10 октября прозвучал очень адресный посыл нашего Президента тем, кто еще не в полной мере оценил ситуацию. Давление не будет ослабевать.

После саммита политики продолжили работу в закрытом формате

После саммита политики смогли пообщаться и во время официального приема от имени лидера Таджикистана.

Александр Лукашенко в беседе с журналистами российского "Первого канала" поделился некоторыми подробностями встречи глав государств СНГ, которая прошла в узком кругу после саммита Содружества в Душанбе.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявлял о том, что подробно проинформирует в узком кругу коллег по СНГ об итогах встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже. Соответствующее заявление прозвучало на заседании Совета глав государств Содружества в Душанбе.

Александр Лукашенко

"Да, он подробно проинформировал в том числе и об Аляске, о договоренностях, о ситуации до и после Аляски", - заявил Александр Лукашенко.

Журналисты уточнили, может ли белорусский лидер поделиться чем-то новым в этой связи. "Наверное, вы все знаете. Речь шла о предложениях самих Соединенных Штатов Америки в свое время, Путин это подтвердил. О предложениях по Украине США, а не России", - сказал Президент Беларуси.

"Это все еще актуально, на столе?" - уточнил журналист.

"Оно всегда будет активно. Если бы это было принято сегодня, сегодня прекратилась бы война. Если бы завтра, то завтра", - считает глава государства.

У Александра Лукашенко спросили, согласен ли он с решением Нобелевского комитета по вопросу присуждения Премии мира. (Как стало известно, ее получила оппозиционный венесуэльский политик Мария Корина Мачадо, хотя в числе претендентов нередко называли Дональда Трампа).

"Глупость полная. Трамп заслужил эту Нобелевскую премию, ему надо было отдавать", - уверен Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что в последнее время Нобелевская премия мира присуждалась "вообще лишь бы кому". "Особенно вспомните Президента США (речь о Бараке Обаме, получившем Нобелевскую премию мира в октябре 2009 года - прим. ред.), который вообще ничего не сделал. Стал президентом - получил эту премию", - сказал он.

В то же время, считает Александр Лукашенко, Дональд Трамп немало сделал для мира, а Нобелевский комитет оказал "очень плохую услугу" самому мирному процессу в разных точках мира. "Трамп может обидеться", - добавил белорусский лидер.

По словам Президента, Нобелевскому комитету следовало дать на перспективу Премию мира главе Белого дома. Таким образом Дональда Трампа можно было бы "привязать" к мирному процессу. Тем не менее Нобелевский комитет принял "близорукое решение", заключил белорусский лидер.

Председательство в СНГ по очереди в следующем году переходит к Туркменистану. Но Путин по традиции пригласил коллег в декабре в Россию на неформальный саммит СНГ. Конечно, вопросы безопасности - на переднем плане.

СНГ нужно единство