Александр Лукашенко и Си Цзиньпин встретились в Тяньцзине

Президент Беларуси Александр Лукашенко и Председатель КНР Си Цзиньпин встретились в Тяньцзине, где 31 августа - 1 сентября проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко в начале встречи отметил колоссальные темпы развития Китая. "Вы просто молодцы - гигантское развитие Китайской Народной Республики! Организация, дисциплина, все по месту, никто зря нигде не ходит. Люди занимаются конкретным делом. Я в этом вижу большой успех вашего государства и большой успех вашего руководства, ваших коллег в Китае", - подчеркнул белорусский лидер.

Беларусь перенимает китайский опыт и учится по многим направлениям - от военно-промышленного комплекса до производства товаров народного потребления.

Александр Лукашенко считает возможным перенять также опыт Китая в политическом устройстве государства. "Когда-то Советский Союз и Китай очень дружно выстраивали ту модель, которую вы сейчас не потеряли, которая у вас действует при организации и руководстве Китайской Народной Республикой. Мы, к сожалению, многое утратили", - заявил белорусский лидер.

"Я вас поздравляю, что вы по-китайски мудро, аккуратно, без революций и потрясений ведете свою страну к той цели, которую вы определили", - добавил Александр Лукашенко.

В свою очередь Си Цзиньпин отметил, что китайско-белорусские отношения всепогодного и всестороннего стратегического партнерства развиваются на высоком уровне. "В июне мы с вами встретились в Пекине, решили и дальше углублять многоплановое двустороннее сотрудничество. Предлагаем на основе плодотворных результатов, достигнутых в рамках годов сотрудничества в области науки, технологий и инноваций, сосредоточиться на развитии производительных сил нового качества в интересах развития наших стран", - заявил Председатель КНР.

Он также подчеркнул готовность вместе с белорусскими партнерами претворять в жизнь подлинную многосторонность ради мира, развития, сотрудничества и всеобщего выигрыша во всем мире.

Как сообщалось ранее, в ходе нынешнего рабочего визита главы государства отдельное внимание планируется уделить вопросам развития белорусско-китайского сотрудничества. В 2022 году уровень двусторонних отношений Беларуси и Китая был повышен до всепогодного и всеобъемлющего стратегического партнерства. "Мы это видим, поскольку это воплощается в нашем сотрудничестве, прежде всего в области экономики. Что касается политики, дай бог, чтобы наша экономика, наши экономические и финансовые отношения доросли до уровня политических", - сказал глава государства в интервью Медиакорпорации Китая в преддверии визита.

Александр Лукашенко рассказал, что по многим вопросам Беларусь учится у Китая и перенимает опыт: "Я убежденный человек, что к Китаю надо не просто присматриваться, а надо некоторые вещи брать и переносить в свою реальность".

В значительной степени динамичному развитию сотрудничества способствует и личная дружба между лидерами двух стран. Президент подчеркнул, что у Беларуси и Китая нет никаких проблем и разногласий: "Если надо согласовать какой-то вопрос, принять совместное решение, поддержать друг друга, достаточно одного звонка из Пекина в Минск или наоборот. И мы обо всем договоримся в течение нескольких минут".