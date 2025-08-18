Александр Лукашенко направил соболезнование Пакистану в связи с жертвами наводнений и оползней

Фото sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc4ced68-43a8-49cd-aaa4-4595d0363ea7/conversions/667b7d57-1e05-40c1-bb93-b57315c1839a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc4ced68-43a8-49cd-aaa4-4595d0363ea7/conversions/667b7d57-1e05-40c1-bb93-b57315c1839a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc4ced68-43a8-49cd-aaa4-4595d0363ea7/conversions/667b7d57-1e05-40c1-bb93-b57315c1839a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc4ced68-43a8-49cd-aaa4-4595d0363ea7/conversions/667b7d57-1e05-40c1-bb93-b57315c1839a-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sb.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования Президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру этой страны Шахбазу Шарифу в связи с многочисленными человеческими жертвами в провинции Хайбер-Пахтунхва в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Примите искренние соболезнования в связи со стихийным бедствием в провинции Хайбер-Пахтунхва. От имени белорусского народа и себя лично передаю слова сочувствия тем, кто потерял своих родных и близких, а всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - говорится в послании в адрес Президента Пакистана.