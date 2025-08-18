3.71 BYN
Александр Лукашенко направил соболезнование Пакистану в связи с жертвами наводнений и оползней
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования Президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру этой страны Шахбазу Шарифу в связи с многочисленными человеческими жертвами в провинции Хайбер-Пахтунхва в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"Примите искренние соболезнования в связи со стихийным бедствием в провинции Хайбер-Пахтунхва. От имени белорусского народа и себя лично передаю слова сочувствия тем, кто потерял своих родных и близких, а всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - говорится в послании в адрес Президента Пакистана.
В соболезновании премьер-министру глава государства отметил, что народ Беларуси с болью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в провинции Хайбер-Пахтунхва. Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, адресовал слова поддержки всем пострадавшим, а также пожелал скорейшего восстановления затронутых стихией регионов Пакистана.