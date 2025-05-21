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Александр Лукашенко: Отечественный ВПК - один из приоритетных высокотехнологичных секторов экономики
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям XII Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2025, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"В год 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне мы проводим этот представительный форум во славу общих героев. Поколение победителей завещало нам беречь мир и свободу на родной земле, завоеванные беспрецедентно высокой ценой. Во имя этой цели мы, страны-союзники, наращиваем свой оборонный потенциал и укрепляем сотрудничество в сфере безопасности. Развивая отечественный военно-промышленный комплекс как один из приоритетных высокотехнологичных секторов экономики, мы формируем имидж государства, уверенно стоящего на страже национальных интересов и суверенитета Республики Беларусь", - говорится в приветствии.
"Убежден, что международная выставка вооружения и военной техники позволит широкому кругу специалистов и экспертов ознакомиться с самыми передовыми достижениями как белорусских производителей, так и зарубежных партнеров. Пусть военно-технические возможности государства помогают нам сообща отвечать на вызовы времени, обеспечивая для своих граждан безопасное будущее", - подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко пожелал участникам и гостям MILEX-2025 плодотворной работы, высокой деловой активности и успешной реализации новых проектов сотрудничества во имя мирного развития государств.