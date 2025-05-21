Александр Лукашенко: Отечественный ВПК - один из приоритетных высокотехнологичных секторов экономики

"В год 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне мы проводим этот представительный форум во славу общих героев. Поколение победителей завещало нам беречь мир и свободу на родной земле, завоеванные беспрецедентно высокой ценой. Во имя этой цели мы, страны-союзники, наращиваем свой оборонный потенциал и укрепляем сотрудничество в сфере безопасности. Развивая отечественный военно-промышленный комплекс как один из приоритетных высокотехнологичных секторов экономики, мы формируем имидж государства, уверенно стоящего на страже национальных интересов и суверенитета Республики Беларусь", - говорится в приветствии.