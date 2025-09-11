Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Александр Лукашенко получил от Дональда Трампа в подарок запонки с изображением Белого дома

запонки с изображением Белый дом
Фото: БЕЛТА

Лидер США Дональд Трамп передал Президенту Беларуси Александру Лукашенко в подарок запонки с изображением Белого дома - официальной резиденции президента США в Вашингтоне.

Подарок главе белорусского государства на встрече в Минске вручил представитель Президента США Джон Коул, передает БЕЛТА.

"Я уже выходил из Овального кабинета. Он меня остановил и попросил: "Подожди, стой, стой, не забудь вот это передать Президенту", - поделился подробностями Джон Коул.

"Да, интересные запонки. С изображением Белого дома, - сказал Александр Лукашенко, рассматривая подарок. - Ну, я постараюсь в долгу не остаться".

Фото: БЕЛТА

