Александр Лукашенко получил от Дональда Трампа в подарок запонки с изображением Белого дома

Фото: БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f346aab-44b3-4b72-b713-3f8dd9183710/conversions/9832beea-9912-48ea-ac81-ab179001c848-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f346aab-44b3-4b72-b713-3f8dd9183710/conversions/9832beea-9912-48ea-ac81-ab179001c848-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f346aab-44b3-4b72-b713-3f8dd9183710/conversions/9832beea-9912-48ea-ac81-ab179001c848-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5f346aab-44b3-4b72-b713-3f8dd9183710/conversions/9832beea-9912-48ea-ac81-ab179001c848-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: БЕЛТА

Лидер США Дональд Трамп передал Президенту Беларуси Александру Лукашенко в подарок запонки с изображением Белого дома - официальной резиденции президента США в Вашингтоне.

Подарок главе белорусского государства на встрече в Минске вручил представитель Президента США Джон Коул, передает БЕЛТА.

"Я уже выходил из Овального кабинета. Он меня остановил и попросил: "Подожди, стой, стой, не забудь вот это передать Президенту", - поделился подробностями Джон Коул.

"Да, интересные запонки. С изображением Белого дома, - сказал Александр Лукашенко, рассматривая подарок. - Ну, я постараюсь в долгу не остаться".