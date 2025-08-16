Александр Лукашенко поздравил Президента Индонезии с национальным праздником - Днем Независимости

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ef6adbd-b3ac-42bb-83d9-c1e147ebfbbd/conversions/867c38b8-33ef-4ef2-8ecd-d361ee0fa169-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ef6adbd-b3ac-42bb-83d9-c1e147ebfbbd/conversions/867c38b8-33ef-4ef2-8ecd-d361ee0fa169-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ef6adbd-b3ac-42bb-83d9-c1e147ebfbbd/conversions/867c38b8-33ef-4ef2-8ecd-d361ee0fa169-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ef6adbd-b3ac-42bb-83d9-c1e147ebfbbd/conversions/867c38b8-33ef-4ef2-8ecd-d361ee0fa169-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Индонезии Прабово Субианто с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"С теплотой вспоминаю нашу недавнюю встречу в Минске. Подтверждаю стремление к расширению отношений с вашей страной в разных отраслях как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что географическое расстояние между странами не стало препятствием для развития последовательного взаимодействия.

"Уверен, близость подходов Беларуси и Индонезии к глобальным вопросам дает возможность существенно диверсифицировать торгово-экономические связи, а также активизировать контакты на всех уровнях", - подчеркнул белорусский лидер.