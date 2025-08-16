Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Александр Лукашенко поздравил Президента Индонезии с национальным праздником - Днем Независимости

Флаги Беларуси и Индонезии
Фото БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Индонезии Прабово Субианто с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"С теплотой вспоминаю нашу недавнюю встречу в Минске. Подтверждаю стремление к расширению отношений с вашей страной в разных отраслях как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что географическое расстояние между странами не стало препятствием для развития последовательного взаимодействия.

"Уверен, близость подходов Беларуси и Индонезии к глобальным вопросам дает возможность существенно диверсифицировать торгово-экономические связи, а также активизировать контакты на всех уровнях", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Прабово Субианто отличного здоровья и неисчерпаемой созидательной энергии, а дружественному индонезийскому народу - мира и прогресса.

