Александр Лукашенко поздравил Президента Индонезии с национальным праздником - Днем Независимости
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Индонезии Прабово Субианто с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"С теплотой вспоминаю нашу недавнюю встречу в Минске. Подтверждаю стремление к расширению отношений с вашей страной в разных отраслях как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что географическое расстояние между странами не стало препятствием для развития последовательного взаимодействия.
"Уверен, близость подходов Беларуси и Индонезии к глобальным вопросам дает возможность существенно диверсифицировать торгово-экономические связи, а также активизировать контакты на всех уровнях", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко пожелал Прабово Субианто отличного здоровья и неисчерпаемой созидательной энергии, а дружественному индонезийскому народу - мира и прогресса.