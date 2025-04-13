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Александр Лукашенко поздравил верующих иудейской конфессии с Песахом
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил верующих иудейской конфессии с Песахом. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"Этот праздник особенно дорог иудейскому народу. Он объединяет близких по вере людей, олицетворяет благодарность Богу за помощь в обретении свободы и является духовным наследием для каждого человека", - говорится в поздравлении.
Иудеи празднуют Песах
Глава государства отметил, что еврейская община Беларуси бережет традиции предков, заботится о сохранении нравственных ценностей и укрепляет межрелигиозный диалог. "Своими талантами и любовью к делу иудеи вносят вклад в процветание родной земли", - подчеркнул Президент.
Президента Беларуси Александра Лукашенко верующим иудейской конфессии с Песахом
Верующим иудейской конфессии
Дорогие соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с Песахом.
Этот праздник особенно дорог иудейскому народу. Он объединяет близких по вере людей, олицетворяет благодарность Богу за помощь в обретении свободы и является духовным наследием для каждого человека.
Еврейская община Беларуси бережет традиции предков, заботится о сохранении нравственных ценностей и укрепляет межрелигиозный диалог. Своими талантами и любовью к делу иудеи вносят вклад в процветание родной земли.
Желаю счастья и процветания, мира и уюта в ваших домах.
Александр Лукашенко.
13 апреля 2025 г.