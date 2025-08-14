Александр Лукашенко произвел кадровые ротации в руководстве четырех министерств

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/584c269f-901b-4739-ade0-289fa86cfbc2/conversions/f86e6186-5365-4647-bb56-1eb4c7071fea-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/584c269f-901b-4739-ade0-289fa86cfbc2/conversions/f86e6186-5365-4647-bb56-1eb4c7071fea-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/584c269f-901b-4739-ade0-289fa86cfbc2/conversions/f86e6186-5365-4647-bb56-1eb4c7071fea-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/584c269f-901b-4739-ade0-289fa86cfbc2/conversions/f86e6186-5365-4647-bb56-1eb4c7071fea-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровые решения 14 августа, произвел кадровые ротации в руководстве четырех министерств, сообщает БЕЛТА.

Глава государства согласовал назначение Елены Богдан первым заместителем министра здравоохранения. До этого она работала заместителем государственного секретаря - членом Посткома Союзного государства (в 2023-2025 годах).

Иван Вежновец по решению Президента сменит работу в должности первого замминистра в одном министерстве на другое. Вместо Министерства антимонопольного регулирования и торговли - Министерство экономики.

На должность заместителя министра связи и информатизации согласован директор ОАО "Гипросвязь" Антон Алексеев.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия появятся два новых замминистра - Виталий Кулак (до настоящего времени - председатель Каменецкого райисполкома) и Александр Яковчиц (являлся зампредседателя Белорусского государственного концерна пищевой промышленности "Белгоспищепром").