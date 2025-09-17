Александр Лукашенко утвердил новый механизм господдержки федераций и спортивных клубов

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 сентября подписал Указ № 337 "Об оказании поддержки спортивным организациям", сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документ предусматривает введение нового механизма государственной поддержки федераций и спортивных клубов, которым предоставляется право на получение субсидий со строго целевым расходованием денежных средств. Федерации могут получать субсидии за счет средств республиканского бюджета, а клубы по игровым и неигровым видам спорта - за счет средств местных бюджетов.

Одновременно с этим прекращается поддержка за счет получения спонсорами льгот по налогу на недвижимость, земельному налогу и налогу на прибыль.

Регулирование размера субсидий, совокупной поддержки, получаемой федерациями и клубами от государственных организаций в форме спонсорской помощи, рекламы и другого, а также заработных плат руководителей федераций, спортсменов, тренеров и иных специалистов будет осуществлять Совет Министров.

Для клубов, которые являются бюджетными организациями, сохраняется бюджетное финансирование.

При этом Указом не ограничивается возможность самостоятельно распоряжаться заработанными денежными средствами и спонсорской помощью, полученной от частных организаций.

Кроме того, в целях стимулирования высоких спортивных результатов создается общекомандный призовой фонд для клубов по игровым видам спорта. Порядок выдачи и размер призовых по итогам спортивного сезона будет также определяться Правительством.

Минспорта будет осуществлять контроль за использованием федерациями и клубами средств поддержки от государственных организаций и соблюдением законодательства в сфере физической культуры и спорта.

Предусмотренные Указом меры позволят обеспечить равномерное и объективное распределение средств государственной поддержки, а также контроль за их использованием.