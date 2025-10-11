3.69 BYN
Израильские ВВС нанесли серию ударов по югу Ливана: есть погибшие и раненые
Автор:Редакция news.by
Истребители израильских ВВС ранним утром 11 октября нанесли серию ударов по югу Ливана. Есть погибшие и раненые, сообщает Минздрав арабской страны. По сведениям ЦАХАЛ, им была атакована инфраструктура шиитской организации "Хезболла".
В ведомстве отметили, что "присутствие техники и деятельность организации в этом районе является нарушением договоренностей между двумя странами", и заявили, что продолжат действовать с целью устранения любой угрозы Государству Израиль.
Глава Ливана уже осудил удары. По данным МВД страны, Тель-Авив совершил с начала года свыше 4,5 тыс. атак на территорию арабской республики. В результате погибли более 250 человек.