ГАИ ищет очевидцев ДТП с маршруткой в Светлогорском районе

ГАИ ищет очевидцев страшного ДТП с маршруткой в Светлогорском районе.

Если кто-либо располагает какими-либо сведениями, милиция просит сообщить об этом по телефону 8 (0232) 50-44-44 или 102.

В ДТП с участием маршрутки погибли 6 человек

По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело. В ДТП погибли 6 человек, 19 пострадали, 8 человек госпитализированы, в том числе один подросток.

Пострадавшие в аварии доставлены в Светлогорскую больницу, у людей диагностированы открытые переломы, вывихи, травмы, в том числе черепно-мозговые. Ситуация находится на контроле Минздрава.

