ГАИ ищет очевидцев ДТП с маршруткой в Светлогорском районе

Если кто-либо располагает какими-либо сведениями, милиция просит сообщить об этом по телефону 8 (0232) 50-44-44 или 102.

По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело. В ДТП погибли 6 человек, 19 пострадали, 8 человек госпитализированы, в том числе один подросток.