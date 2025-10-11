3.69 BYN
ГАИ ищет очевидцев ДТП с маршруткой в Светлогорском районе
Автор:Редакция news.by
ГАИ ищет очевидцев страшного ДТП с маршруткой в Светлогорском районе.
Если кто-либо располагает какими-либо сведениями, милиция просит сообщить об этом по телефону 8 (0232) 50-44-44 или 102.
В ДТП с участием маршрутки погибли 6 человек
По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело. В ДТП погибли 6 человек, 19 пострадали, 8 человек госпитализированы, в том числе один подросток.
Пострадавшие в аварии доставлены в Светлогорскую больницу, у людей диагностированы открытые переломы, вывихи, травмы, в том числе черепно-мозговые. Ситуация находится на контроле Минздрава.