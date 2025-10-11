Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Эстонии частично перекрыли проходящую через Россию дорогу

Эстония перекрыла проезд по шоссе, которое частично проходит по территории России. Решение объясняют тем, что пограничники заметили передвижение подразделений российских Вооруженных сил численностью более обычного. Поэтому шоссе с эстонской стороны перекрыли, а машины пустили в объезд.

Как пояснили власти прибалтийской республики, "это необходимо для обеспечения безопасности жителей Эстонии и предотвращения возможных инцидентов".

