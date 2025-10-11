В Эстонии частично перекрыли проходящую через Россию дорогу

Эстония перекрыла проезд по шоссе, которое частично проходит по территории России. Решение объясняют тем, что пограничники заметили передвижение подразделений российских Вооруженных сил численностью более обычного. Поэтому шоссе с эстонской стороны перекрыли, а машины пустили в объезд.