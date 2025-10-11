3.69 BYN
В Эстонии частично перекрыли проходящую через Россию дорогу
Автор:Редакция news.by
Эстония перекрыла проезд по шоссе, которое частично проходит по территории России. Решение объясняют тем, что пограничники заметили передвижение подразделений российских Вооруженных сил численностью более обычного. Поэтому шоссе с эстонской стороны перекрыли, а машины пустили в объезд.
Как пояснили власти прибалтийской республики, "это необходимо для обеспечения безопасности жителей Эстонии и предотвращения возможных инцидентов".