Александр Лукашенко утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2026 год

Что ждет белорусскую экономику в 2026 году? 3 ноября Президент Беларуси подписал сразу 2 указа, в которых определены прогнозные параметры развития страны и цифры по денежно-кредитной политике.

Рост потребительских цен - не выше 7 %. Это то, что мы все замечаем в магазинах. Создание активов на 9 млрд 200 млн долларов, рост экспорта на 3,7 % и производства.

От работы так называемой мобилизационной экономики ждут большей разворотливости. Расскажем, что это значит для реального сектора, правительства и нас с вами.

Определены прогнозные параметры развития страны на 2026 год

Конкретные планы в отношении экономических, а значит, и социальных показателей - проще говоря, того уровня жизни, на который можно рассчитывать. Это и есть залог пресловутой белорусской устойчивости.

Стратегия на 10, 15, 30 лет, классические планы на пятилетку и, конечно, год. 3 ноября утвердили на ближайший период.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ada480f-f47c-446f-b625-3089e48500f9/conversions/f55fb915-31ce-43fd-8f2a-69118d3778c9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ada480f-f47c-446f-b625-3089e48500f9/conversions/f55fb915-31ce-43fd-8f2a-69118d3778c9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ada480f-f47c-446f-b625-3089e48500f9/conversions/f55fb915-31ce-43fd-8f2a-69118d3778c9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ada480f-f47c-446f-b625-3089e48500f9/conversions/f55fb915-31ce-43fd-8f2a-69118d3778c9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Тему поднимали буквально 2 недели назад на совещании с правительством. Александр Лукашенко тогда обозначил общую позицию для всех: Кабмина, губернаторов и тех, кто связан с реальным сектором экономики.

"В отношении прогнозных показателей на 2026 год: нужен реалистичный, но напряженный сценарий", - сказал глава государства (Минск,16.10.2025 г.). - Сейчас мало планируем, надо больше". За счет чего?"

Он констатировал, что российская экономика сжимается, вообще не учитывать эту ситуацию нельзя, ведь около 67 % экспорта и 56 % импорта приходится на Россию. "Значит, тем более нам нужны подробные оцифрованные товарные планы (матрицы): что и в каких объемах производим, куда продаем и сколько валюты привезем в страну", - отметил глава государства.

Определены целевые показатели денежно-кредитной политики на 2026 год

Главная цель: выполнение этих прогнозных показателей - белорусская экономика. Какими будут зарплаты? Что ждет пенсионеров? Кстати, в 2025 году эти выплаты подрастали дважды. От роста ВВП не напрямую, но зависят абсолютно все социальные выплаты. Внутренний валовой продукт (а он складывается из всего, что производят в стране) определен на уровне 102,8 % к уровню этого года. Что касается экспорта товаров и услуг, цифры должны увеличиться на 3,7 %. Для этого намечено расширение сотрудничества с нашими основными партнерами в странах дальней дуги и восстановление присутствия на традиционных рынках сбыта стран СНГ.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e26e4fff-7d8e-4add-8604-3a0b42a7dce8/conversions/d8736ec2-ed58-405c-a594-f8912dacc978-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e26e4fff-7d8e-4add-8604-3a0b42a7dce8/conversions/d8736ec2-ed58-405c-a594-f8912dacc978-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e26e4fff-7d8e-4add-8604-3a0b42a7dce8/conversions/d8736ec2-ed58-405c-a594-f8912dacc978-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e26e4fff-7d8e-4add-8604-3a0b42a7dce8/conversions/d8736ec2-ed58-405c-a594-f8912dacc978-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вот так выглядит та самая условная "шпаргалка" от правительства, прокомментировал премьер-министр.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"Те параметры, которые утверждены Президентом, сегодня они очень напряженные. Для того чтобы их выполнить, потребуется слаженная работа всех заинтересованных в нашей стране, начиная от руководителей предприятий, заканчивая государственным аппаратом. На самом деле правительство благодарно Президенту, что поддержал наши предложения, поэтому в развитии этих документов мы готовим еще целый ряд нормативных актов, которые нам должны позволить, не раскачиваясь, уже с 1 января приступить к реализации намеченных планов".

Экспорт: большие планы продаж на рынках Африки и Азии

Максимальной экспортной отдачи в 2026 году ждут от рынков в Африке и Азии. Зимбабве, Экваториальная Гвинея, Кения, Нигерия, восстанавливающиеся отношения с Ливией, Оман, Пакистан, Эмираты, предстоящие контакты с Мьянмой - только этот список стран уже внушает большой оптимизм.

3 ноября Президент подписал указ, определяющий прогнозные параметры развития Беларуси на 2026 год Также глава государства подписал указ, которым утверждены целевые показатели денежно-кредитной политики на 2026 год 11 часов назад

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

"Ключевое то, что мы спланировали соответствующие задачи министерствам, концернам, облисполкомам - это наращивание присутствия на других рынках, на рынках дальней дуги, Азии, оставляя наши позиции умеренными. Для этого мы предусмотрели соответствующие механизмы поддержки, на российском рынке. Буквально с этой даты у всех предприятий в короткое время нужно подготовить бизнес-планы, которые бы обеспечивали выполнение этих задач".

Инфляция: в 2026 году индикатор будет не выше 7 %

Что касается внутренней повестки, главное - финансовая стабильность на рынке, и она будет обеспечена. В среднесрочной перспективе мы будем стремиться к инфляции в 5 %, значение на следующий год - 7, во многом обусловлено ситуацией в нынешнем году, когда на общий рост цен значительно повлияли мировые цены на кофе и какао-бобы, если мы говорим о работе производителей конфет. Есть и другие источники повышенных расходов, но ситуация выравнивается на общем уровне регулирования в стране. Цены не скачут вверх, а если и поднимаются, то очень плавно.

"Уже, наверное, 2 или 3 года не повышались тарифы на городские перевозки, это привело к тому, что увеличивается бюджетное субсидирование данной отрасли, а фактически потребитель все меньше замечает, сколько стоит у нас пассажирский транспорт. И это все, конечно, не бесплатно. Туда же входят и цены на топливо, которые, кстати, тоже являются регулируемыми позициями. И тоже видим определенные турбулентности на мировых рынках. Поэтому все это, конечно, закладывается. И потихоньку будут приниматься определенные решения с целью снижения бюджетного субсидирования и выравнивания тарифов, исходя из того темпа роста заработных плат, который сложился в последние годы, - рассказал Андрей Картун, зампредседателя правления Национального банка Беларуси. - Для себя Национальный банк видит задачу внутреннюю - это базовая инфляция (это та инфляция, которая очищена от сезонных компонентов и административно регулируемых), мы ее будем пытаться удерживать на уровне не более 5 %".

Золотой запас: международные резервные активы - не менее 9,2 млрд долларов

О золотовалютных резервах. Уже в 2025 году Беларусь смогла обеспечить себе запас в 9,2 млрд долларов. В следующем году цифра должна быть не ниже. В 2026-м резервы могут даже подрасти, но многое будет зависеть от мировых цен на золото. За тройскую унцию сегодня дают около 4 тысяч долларов. Сколько это продлится, сложно предугадать.

Лукашенко утвердил целевые показатели денежно-кредитной политики на 2026 год Документ принят в целях создания условий для устойчивого роста экономики 11 часов назад

"В течение двух месяцев будет разработан план социально-экономического развития на 2026 год, утвержден правительством, и уже этим планом будут определены конкретные мероприятия по достижению поставленных целей и обеспечению эффективного развития нашей экономики,- рассказала Ольга Жук, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси. - Практика последних лет показывает, что в нашей стране реализуется целый комплекс мероприятий, которые позволяют успешно укладываться в прогнозные параметры, установленные нашим главой государства".

Самое главное, все вместе это позволит обеспечить рост доходов населения на 4,8 %. А это уже цифры, которые так или иначе почувствуем мы все.

Юлия Волкова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Данный документ направлен на то, чтобы обеспечить экономическую безопасность нашей страны, повысить уровень благосостояния граждан, уровень жизни наших граждан, обеспечить стабильность и предсказуемость экономической ситуации".