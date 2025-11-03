3.68 BYN
Александр Лукашенко утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2026 год
Что ждет белорусскую экономику в 2026 году? 3 ноября Президент Беларуси подписал сразу 2 указа, в которых определены прогнозные параметры развития страны и цифры по денежно-кредитной политике.
Рост потребительских цен - не выше 7 %. Это то, что мы все замечаем в магазинах. Создание активов на 9 млрд 200 млн долларов, рост экспорта на 3,7 % и производства.
От работы так называемой мобилизационной экономики ждут большей разворотливости. Расскажем, что это значит для реального сектора, правительства и нас с вами.
Конкретные планы в отношении экономических, а значит, и социальных показателей - проще говоря, того уровня жизни, на который можно рассчитывать. Это и есть залог пресловутой белорусской устойчивости.
Стратегия на 10, 15, 30 лет, классические планы на пятилетку и, конечно, год. 3 ноября утвердили на ближайший период.
Тему поднимали буквально 2 недели назад на совещании с правительством. Александр Лукашенко тогда обозначил общую позицию для всех: Кабмина, губернаторов и тех, кто связан с реальным сектором экономики.
"В отношении прогнозных показателей на 2026 год: нужен реалистичный, но напряженный сценарий", - сказал глава государства (Минск,16.10.2025 г.). - Сейчас мало планируем, надо больше". За счет чего?"
Он констатировал, что российская экономика сжимается, вообще не учитывать эту ситуацию нельзя, ведь около 67 % экспорта и 56 % импорта приходится на Россию. "Значит, тем более нам нужны подробные оцифрованные товарные планы (матрицы): что и в каких объемах производим, куда продаем и сколько валюты привезем в страну", - отметил глава государства.
Определены целевые показатели денежно-кредитной политики на 2026 год
Главная цель: выполнение этих прогнозных показателей - белорусская экономика. Какими будут зарплаты? Что ждет пенсионеров? Кстати, в 2025 году эти выплаты подрастали дважды. От роста ВВП не напрямую, но зависят абсолютно все социальные выплаты. Внутренний валовой продукт (а он складывается из всего, что производят в стране) определен на уровне 102,8 % к уровню этого года. Что касается экспорта товаров и услуг, цифры должны увеличиться на 3,7 %. Для этого намечено расширение сотрудничества с нашими основными партнерами в странах дальней дуги и восстановление присутствия на традиционных рынках сбыта стран СНГ.
Вот так выглядит та самая условная "шпаргалка" от правительства, прокомментировал премьер-министр.
Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
"Те параметры, которые утверждены Президентом, сегодня они очень напряженные. Для того чтобы их выполнить, потребуется слаженная работа всех заинтересованных в нашей стране, начиная от руководителей предприятий, заканчивая государственным аппаратом. На самом деле правительство благодарно Президенту, что поддержал наши предложения, поэтому в развитии этих документов мы готовим еще целый ряд нормативных актов, которые нам должны позволить, не раскачиваясь, уже с 1 января приступить к реализации намеченных планов".
Экспорт: большие планы продаж на рынках Африки и Азии
Максимальной экспортной отдачи в 2026 году ждут от рынков в Африке и Азии. Зимбабве, Экваториальная Гвинея, Кения, Нигерия, восстанавливающиеся отношения с Ливией, Оман, Пакистан, Эмираты, предстоящие контакты с Мьянмой - только этот список стран уже внушает большой оптимизм.
Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:
"Ключевое то, что мы спланировали соответствующие задачи министерствам, концернам, облисполкомам - это наращивание присутствия на других рынках, на рынках дальней дуги, Азии, оставляя наши позиции умеренными. Для этого мы предусмотрели соответствующие механизмы поддержки, на российском рынке. Буквально с этой даты у всех предприятий в короткое время нужно подготовить бизнес-планы, которые бы обеспечивали выполнение этих задач".
Инфляция: в 2026 году индикатор будет не выше 7 %
Что касается внутренней повестки, главное - финансовая стабильность на рынке, и она будет обеспечена. В среднесрочной перспективе мы будем стремиться к инфляции в 5 %, значение на следующий год - 7, во многом обусловлено ситуацией в нынешнем году, когда на общий рост цен значительно повлияли мировые цены на кофе и какао-бобы, если мы говорим о работе производителей конфет. Есть и другие источники повышенных расходов, но ситуация выравнивается на общем уровне регулирования в стране. Цены не скачут вверх, а если и поднимаются, то очень плавно.
"Уже, наверное, 2 или 3 года не повышались тарифы на городские перевозки, это привело к тому, что увеличивается бюджетное субсидирование данной отрасли, а фактически потребитель все меньше замечает, сколько стоит у нас пассажирский транспорт. И это все, конечно, не бесплатно. Туда же входят и цены на топливо, которые, кстати, тоже являются регулируемыми позициями. И тоже видим определенные турбулентности на мировых рынках. Поэтому все это, конечно, закладывается. И потихоньку будут приниматься определенные решения с целью снижения бюджетного субсидирования и выравнивания тарифов, исходя из того темпа роста заработных плат, который сложился в последние годы, - рассказал Андрей Картун, зампредседателя правления Национального банка Беларуси. - Для себя Национальный банк видит задачу внутреннюю - это базовая инфляция (это та инфляция, которая очищена от сезонных компонентов и административно регулируемых), мы ее будем пытаться удерживать на уровне не более 5 %".
Золотой запас: международные резервные активы - не менее 9,2 млрд долларов
О золотовалютных резервах. Уже в 2025 году Беларусь смогла обеспечить себе запас в 9,2 млрд долларов. В следующем году цифра должна быть не ниже. В 2026-м резервы могут даже подрасти, но многое будет зависеть от мировых цен на золото. За тройскую унцию сегодня дают около 4 тысяч долларов. Сколько это продлится, сложно предугадать.
Лукашенко утвердил целевые показатели денежно-кредитной политики на 2026 год
Документ принят в целях создания условий для устойчивого роста экономики
"В течение двух месяцев будет разработан план социально-экономического развития на 2026 год, утвержден правительством, и уже этим планом будут определены конкретные мероприятия по достижению поставленных целей и обеспечению эффективного развития нашей экономики,- рассказала Ольга Жук, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси. - Практика последних лет показывает, что в нашей стране реализуется целый комплекс мероприятий, которые позволяют успешно укладываться в прогнозные параметры, установленные нашим главой государства".
Самое главное, все вместе это позволит обеспечить рост доходов населения на 4,8 %. А это уже цифры, которые так или иначе почувствуем мы все.
Юлия Волкова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Данный документ направлен на то, чтобы обеспечить экономическую безопасность нашей страны, повысить уровень благосостояния граждан, уровень жизни наших граждан, обеспечить стабильность и предсказуемость экономической ситуации".
Такая мобилизационная экономика предполагает, что санкционное давление будет терять свои позиции. Конфликт интересов, к сожалению, как минимум с нашими европейскими соседями, остается, но влиять глобально на мир он не может. Той же Ливии - нефтяному сердцу Африки - не очень важно, "что думают" в Брюсселе. Это если говорить о том, куда мы будем продавать то, что производим. "Через дорогу" было бы, конечно, удобнее. Но "нет", в том числе, научило белорусов не просто торговать - выстраивать производственные связи со всем миром, что, конечно, отражается на всех наших напряженных, но реальных прогнозных показателях.