Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью композитора Родиона Щедрина

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Родиона Щедрина в связи с его смертью, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Ушел из жизни легендарный композитор. Его выдающиеся произведения многие десятилетия покоряют глубиной и силой звучания, - говорится в соболезновании. - На белорусской земле Родиона Константиновича будут помнить как величайшего мастера, творческое наследие которого стало достоянием мировой музыкальной культуры. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах".