Александр Лукашенко выразил свое мнение о Си Цзиньпине

В интервью для китайской Медиакорпорации (China Media Group) Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился своим мнением о Председателе КНР Си Цзиньпине, подчеркнув исключительную важность отношений между двумя странами на высшем уровне. Председателе КНР Си Цзиньпине, подчеркнув исключительную важность отношений между двумя странами на высшем уровне.

Лукашенко отметил решающую роль личных отношений между лидерами двух стран: "Что касается наших отношений с Председателем Си Цзиньпином, они определяющие. И это основано на той роли, которую играют Президент Беларуси и Председатель КНР. Вся полнота власти сосредоточена у нас в руках".

По его словам, от качества этих отношений и принимаемых решений напрямую зависит развитие обеих стран.

"Приятно работать с человеком, который понимает нашу культуру, в то же время белорусский народ уже в большей степени понимает культуру Китайской Народной Республики. У нас очень уважают Китай, как появившегося нового лидера, это одна из опор нашей планеты. Поэтому для нас очень важно, какие у нас будут отношения, а они у нас хорошие", - продолжил глава государства.

Давая характеристику китайскому лидеру, Лукашенко выделил его ключевые качества: "Качествами ваш руководитель обладает всеми необходимыми. Притом он очень опытный и очень подвижный человек. Он сильный руководитель Китайской Народной Республики".

Президент Беларуси напрямую связал успехи Китая с руководством Си Цзиньпина: "И благодаря ему в последнее время Китай сделал вот такой рывок в развитии".