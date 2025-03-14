Александр Лукашенко выступил с очень сильной речью в Совете Федерации России

Интеграция, союзная экономика, общая антисанкционая стратегия и главные мировые темы. Александр Лукашенко сегодня выступил с очень сильной речью в Совете Федерации России в рамках своего официального визита.

Жизнь подтверждает - решение о создании Союзного государства было правильным, несмотря на то, что движение на этом треке было не без проблем, а порой и под мощным градом критики и упреков.

Беларусь и Россия работают на благо и общей экономики, и безопасности и интересов людей. Прошедшие переговоры лидеров подтвердили - курс на интеграцию остается прежним.

Второй день официального визита Президента Беларуси в Россию начинается в Александровском саду. Сюда к Кремлю глава государства приезжает для короткой, но очень символичной церемонии - возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата.

80 лет под мирным небом – готовимся к важной для всех нас майской дате.

В параде на Красной площади примет участие расчет белорусских военных. Кто бы мог подумать, что десятилетия спустя придется отстаивать правду о нашей истории и Великой Победе. Россия и Беларусь здесь в авангарде.

Александр Лукашенко задумчиво пройдет по Аллее городов-героев – цветы не только Минску и Брестской крепости - остановится у каждого памятного знака - Мурманск, Севастополь, Одесса Киев, подвиг был ведь общий - все они сражались за Родину.

К полудню Александра Лукашенко ждали в Совете Федерации – верхние палаты парламента Беларуси и России взяли на себя всю ответственность и груз за развитие межрегиональных связей. И поэтому тоже теплая встреча со спикером.

Александр Лукашенко оставит запись в книге почетных гостей – так и напишет "парламентский вклад в дружбу Беларуси и России ценят - новые инициативы помогут сделать союз сильнее".

Глава государства отметил особенность нынешней встречи: "Если говорить совсем уж откровенно, то Союзное государство живет благодаря вам (парламентарии в Совете Федерации являются представителями регионов РФ. - Прим. ред), - сказал он. - У меня есть возможность представителям российских регионов сказать огромнейшее спасибо за то, что в свое время (были у нас не лучшие времена, по-всякому было) мы сделали ставку в Беларуси на работу с регионами (России. - Прим.ред). И благодаря вам мы сохранили наше единство. Если бы вы тогда не поддержали белорусские устремления, у нас бы не было сегодня таких отношений. И трудно сегодня было бы говорить, где бы была наша Беларусь".

Как политик с большим стажем Лукашенко начнет свою речь издалека. Вспомнит - как еще "зеленым" Президентом убеждал опытных парламентариев в Госдуме, что интеграция нам нужна. Пока тренды задавали идеи о национальных квартирах, рыночной экономике, либеральных ценностях Александр Лукашенко призывал не рвать связи по-живому.

Не создавала надежных опор и внутренняя ситуация - кризис в экономике и обществе, чехарда с переделом государственной собственности и повальная коррупция. "Мы поняли, что рассчитывать надо только на себя. Сама жизнь подтолкнула всех нас к более решительным шагам по сближению, формированию совместных гарантий экономической и военной безопасности, - заявил белорусский лидер. - Вместе с первым Президентом России Борисом Николаевичем Ельциным, я ему за это очень благодарен, при поддержке народов наших стран, прежде всего россиян, мы приняли единственно правильное решение - о создании Союзного государства. Отбросили все опасения, кто кого может поглотить, кто кем будет управлять, кто и что получит в итоге".

Александр Лукашенко напомнил, что в ходе голосования в Совете Федерации в 2000 году принятие Договора поддержали 158 сенаторов. Никто не высказался против, лишь двое воздержались. Президент заявил, что народ Беларуси в самые разные и трудные времена в своей истории всегда был вместе с русскими людьми.

"Думаю, что сегодня уже никого не нужно убеждать в правильности сделанного выбора. Хотя периодически появляются еще какие-то горячие головы, плодят нарративы о несбалансированности выгод, иждивенчестве Минска, необходимости вхождения Беларуси в состав России, язвительно говорят о нашем союзе, - сказал глава государства. - Но если 25 лет не хватило оценить достоинства реализуемой модели интеграции двух суверенных государств, то грош цена подобным так называемым мозговым центрам и экспертам". Он подчеркнул, что жизнь расставила все точки над i. "В нашей стране нет никакой русофобии, сохраняется уважительное отношение к общей истории, религии, традициям.

Много лет назад я сказал, что Беларусь никогда не позволит нанести удар в спину своему старшему брату - русскому человеку. Не изменяем мы этому обещанию и сегодня, надежно защищая и оберегая наш союз", - заявил Александр Лукашенко. "Мы не дрейфуем ни в одну сторону, ни в другую", - сказал глава государства.

Это сейчас понятно, какой была стратегия Запада по развалу - окончательному и бесповоротному - осколков гиганта. Пока мы пытались встать на ноги, НАТО шло на Восток.

Александр Лукашенко привел в пример процесс расширения НАТО, который начался еще в 90-е годы. Тогда они с первым Президентом России Борисом Ельциным обсуждали "эти все их телодвижения", возмущались, но сделать ничего было нельзя. "Как нынешний Президент России говорит, нас обманули", - отметил глава государства. "Очень актуально. Вот сейчас все время ставится вопрос: "А как будет, а что? Вот там американцы, украинцы, прочие…" Я даже это слово не говорю о том, что нас могут обмануть в следующий раз. Я говорю - вокруг пальца уже нас никто не обведет, потому что мы знаем, чего мы хотим. И мы твердо вчера в очередной раз договорились с Президентом России - должны стоять на своем. Разумно. Мы за мир, мы против всякой войны и так далее. Но мы должны видеть свои интересы", - заявил белорусский лидер. Он упомянул о разного рода заявлениях нынешнего Президента США Дональда Трампа. "Ни в коем случае не критикую его, как некоторые после вчерашних наших встреч говорят. Ни в коем случае. Мы поддерживали избрание этого Президента и в России, и в Беларуси", - отметил белорусский лидер.

Такую поддержку он объяснил расчетом на то, что придут новые люди и есть шанс о чем-то договориться, так как с предыдущей администрацией в США это было уже невозможно. "Ну и вот случилось невероятное. Дональд Трамп, как бульдозер, прошелся по США и случилось невероятное. Этот невероятный человек победил. Но куча разного рода заявлений, обещаний, давления то на одну сторону, то на другую и так далее, и тому подобное. Пока неразбериха, - констатировал Президент. - И я высказал вчера журналистам свою точку зрения, что у США пока нет никакого плана даже по Украине. Да, Дональд хочет остановить войну. Спасибо ему за это. Если он искренен в том, что он переживает за то, что гибнут люди, надо это остановить. Спасибо. Мы за это. Но при этом мы должны твердо стоять на своих позициях. Нас никто не должен куда-то столкнуть в сторону. И, не дай бог, обмануть нас или обвести вокруг пальца. Этого не произойдет".

В стенах Совфеда четно прозвучит – свой интерес – национальный - есть у Беларуси. За долгую историю двусторонних отношений в Минск не раз летели упреки - за дрейф на Запад и много чего еще... Многовекторность не стоит судить, тем более что всегда рефреном звучало Москва – была и есть стратегический партнер.

Внутренней устойчивости союзу добавили нормативно закрепленные стратегические подходы. А принятые 28 отраслевых программ позволили унифицировать законодательство, запустить импортозамещающие проекты и, по сути, вдохнуть новую жизнь в подписанный в 1999 году союзный договор. Александр Лукашенко напомнил, что накануне, отвечая на вопрос о том, удовлетворены ли главы государств реализацией программ, Владимир Путин однозначно сказал, что очень доволен. Этому рад и Президент Беларуси. Экономика - лучшая иллюстрация того, что Минск и Москва все делают правильно. За ростом ВВП и товарооборотом - уровень жизни людей. Благодаря кооперационным связям с Беларусью 3 миллионов россиян имеют постоянный источник доходов.

Невзирая на разный масштаб экономик, многие апробированные подходы к поддержке предприятий, защите рынка и инвестиций стороны гармонизируют и синхронизируют. "Задача неизменна, как и 25 лет назад, - обеспечить реализацию единой промышленной, технологической и научно-технической политики", - заявил глава государства. Он констатировал, что в России, судя по последним решениям, востребован белорусский опыт в области планирования, а также государственно-частного партнерства. "Но надо еще больше делать, с моей точки зрения. Нам надо научиться мобилизовываться. Если в Беларуси за неделю можно мобилизоваться, то в России на это потребуется не одна неделя. Но этому надо научиться. Особенно это актуально сейчас", - подчеркнул белорусский лидер. При этом, заметил он, здесь нет никаких противоречий со сторонниками либеральных или рыночных подходов, особенно если они способствуют этой мобилизации. Все чаще на высшем уровне звучит – нам нужен технологический и цифровой прогресс. Президент расскажет об опыте Парка высоких технологий и том, что не стоит забегать вперед с искусственным интеллектом, который потихоньку проникает во все сферы жизни.

Беларусь, в свою очередь, заимствует у России подходы к созданию цифровых технологий, построенных на их основе государственных сервисов, электронных платформ. "Мы тоже немало в этом плане сделали. В России думали еще об IT в то время, как мы создали Парк высоких технологий", - рассказал Александр Лукашенко. Но ошибкой было то, что там не создавалось конечного продукта для нужд Беларуси или России, а работали по заказам высокотехнологичных западных компаний. Что касается в целом IT-технологий и темы искусственного интеллекта, что сейчас особенно на слуху, Александр Лукашенко высказал позицию, что этим, конечно, надо заниматься, но забегать слишком далеко вперед нельзя. Так, чтобы общество вообще не понимало и не воспринимало этих шагов. "Да, надо на полшага, на шаг идти впереди. Наша общая история этому учит, - отметил Президент. - Не подумайте, что я ретроград. Не надо делать то, что сегодня, завтра, а, может, и послезавтра не то, что не нужно будет людям, а непонятно будет для людей. Поэтому искусственным интеллектом надо заниматься, с моей точки зрения. И делать то, что нам сегодня и завтра надо будет. И не пугать людей этим искусственным интеллектом. Потому что больше 90 % общества слышали об этом, но не понимают, что это такое".

Парадокс, но санкции нам во многом помогли - за три года построили контуры промышленного и технологического суверенитета на десятилетия вперед. Рациональное импортозамещение работает! Микроэлектроника, авиастроение, станкостроение, промышленные проекты…. Идем от жизни, строим тот самый фундамент, о котором не устает твердить Лукашенко

"Когда Россия войдет в состав Беларуси или наоборот, Беларусь войдет в состав России? Это вряд ли будет в ближайшее время", – сказал белорусский лидер.

По его словам, если в этом плане "ломиться в открытую дверь", то можно погубить все, что было выстроено. Лукашенко отметил, что в плане интеграции нужно идти спокойно.

"Надо идти спокойно, step by step, шаг за шагом что-то реализовывать, как мы делаем сейчас", - добавил Лукашенко.

Президент в этой связи также упомянул про единую валюту. Такое предложение обсуждалось в свое время и было отвергнуто в первую очередь Центробанком России. Аналогичная ситуация складывалась, например, с идеями по созданию единого парламента. "С этими клише нельзя подходить к сегодняшней ситуации. Ни в коем случае. Мы упустили тот момент, когда это можно было сделать", - убежден Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что при принятии тех или иных решений в сфере интеграции с Россией основывался на решениях референдумов, где белорусы высказывались в поддержку укрепления отношений. Однако тогда в России были опасения со стороны отдельных групп, что "Лукашенко придет, власть схватит, шапку Мономаха унесет", хотя тогдашний Президент Борис Ельцин твердо стоял на развитии союзнических отношений. "Чего-то думали, думали и потеряли время. Пришло новое поколение, - заметил глава государства. - Новые поколения живут в независимых, суверенных государствах".

Сила регионов тоже помогает – ни месяца в Минске не проходит без визита губернаторов из России. Сотрудничество тесное, проблем на союзном треке хватает. Но уже есть понимание, что, например, без единого рынка энергоресурсов движения не будет.

Он напомнил, что в декабре 2024 года был подписан Договор о формировании объединенного рынка электрической энергии. "Это хороший шаг. Но надо дальше двигаться. Что вы держитесь за нефть, газ? У вас же девать их некуда. Давайте договариваться", - предложил глава государства, сделав акцент на необходимости создания благоприятных и равных условий хозяйствования для субъектов обеих стран. Беларусь со своей стороны всегда откликается и приходит на помощь, когда это требуется российской стороне, подчеркнул Президент. Так было и в последнее время, когда возникала необходимость в дополнительных поставках дизельного топлива, бензина, электроэнергии.

Президент обратил внимание, что в Беларуси два нефтеперерабатывающих завода, которые способны переработать несколько десятков миллионов тонн нефти. Предприятия были модернизированы по последнему слову техники, однако сейчас из-за неравных условий при поставке сырья их работа перестает быть прибыльной. Эта тема, по словам Александра Лукашенко, обсуждалась им с Президентом России. "Они (нефтеперерабатывающие предприятия в Беларуси. - Прим.ред) не могут работать в убыток, - обозначил проблему глава государства. - Не надо 30 % (прибыли. - Прим.ред) для расширенного производства. Пускай это будет 7-8 % рентабельности. Но надо сохранить эти заводы. Это для нас нужно". По его словам, Президент России согласился, что такая проблема существует, и надо совместно искать пути ее решения. Эта тема еще будет в повестке переговоров лидеров двух стран. "Будем думать, как нам эту формулу рисовать. В правительствах это надо сделать", - сказал Александр Лукашенко.

То же самое, по его словам, касается не только нефти, но и ценообразования на другие энергоресурсы, в частности на газ. "Мы же говорим о единых рынках. Мы же не просим: дайте это, дайте то, - заметил Президент. - Мы должны на рыночных условиях, как и по электроэнергии, это сделать. У нас есть эта проблема, и наши правительства не могут эту проблему решить даже сейчас, когда мы спиной к спине стоим и отстреливаемся на определенных позициях. Поэтому надо делать шаги дальше".

Александр Лукашенко скажет парламентариям не только об общей Победе в Великой Отечественной, но и об общей нынешней исторической миссии - сделать процесс белорусско-российской интеграции необратимым.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси объявлена пятилетка качества, в течение которой необходимо "дошлифовать экономику". Проводя аналогию, Президент добавил: "Нам надо дошлифовать наши отношения (между Беларусью и Россией в Союзном государстве. - Прим.ред). Надо создать (сделать этот союз таковым. - Прим.ред) так, чтобы белорусы, находясь на этом разломе (геополитическом между Востоком и Западом. - Прим.ред), не смотрели в сторону Запада, налево-направо". "Если у нас сегодня вызов в Украине, мы должны его решать - или воевать или мириться. Это элементарно. Можем воевать - давайте будем воевать. Не можем - будем двигаться в сторону мира, чтобы люди не погибали", - сказал он. В этой связи Александр Лукашенко поблагодарил Президента США Дональда Трампа за его усилия по прекращению боевых действий, но вместе с тем обратил внимание на отсутствие конкретных предложений с американской стороны. "Спасибо Дональду, что он поставил перед собой цель помочь нам установить мир. Но не надо бросаться на все эти разговоры. Факты на стол. Мы их должны посмотреть, чтобы не вредили нам", - заметил белорусский лидер.

Например, если речь идет о возможности возвращения западных компаний, то здесь также нужно ставить во главу угла национальные интересы. Как заметил Президент, в целом такая возможность не вызывает опасений с точки зрения возрастания конкуренции, поскольку и Беларусь, и Россия давно работают в открытых рыночных условиях, конкурируют с другими компаниями.

"Нам никогда не было легко. Но Запад хочет вернуться. Будем рассматривать все предложения исходя из ситуации на земле, говоря военным языком. Нам это производство выгодно - возьмем", - пояснил глава государства. А что касается предоставления каких-либо преференций, этот вопрос будет решаться положительно только в том случае, если Беларусь или Россия заинтересованы в каких-то особых, уникальных технологиях. "А не так, чохом - приходите, - предупредил Президент. - Где гарантии, что придут и все будет хорошо?"

По этому поводу он обратил внимание на политику США по Украине и редкоземельным металлам. "Проговорился Дональд: "Мы будем там копать, это будет на границе, и там будет самая хорошая защита от России". А в чем он не прав? Мы что, будем атаковать карьеры компаний из Америки, которые там будут работать? Видите, какие у них замашки. Поэтому нам надо спокойно смотреть на все их предложения".

Как рассказал Александр Лукашенко, во время встречи с Владимиром Путиным, которая запланирована на вечер 14 марта, они намерены обсудить в том числе и вопросы переговоров с США.

"Я уверен, что у американцев нет никакого плана, идет зондаж. Посмотрим, чего они хотят", - сказал глава государства. По его словам, подобная модель поведения характерна для Дональда Трампа и его команды - они мониторят ситуацию по всему миру в поисках выгодных для себя тем и предложений. "Где чего нащупать и что предложить… И начинается: утром одно заявление, вечером другое, в обед третье, и одно опровергает другое. Попробуй тут разобрать. Поэтому нам надо спокойно это воспринимать, что вы (в российском руководстве. - Прим. ред), кстати, и делаете. Молодцы. В СМИ бурлят, бурлят… Но вы очень правильно поступаете. Наблюдаем. Работаем на прием, как чекисты говорят. Потом ответим", - заметил белорусский лидер.

Речь Президента звучала принципиально, но честно. И реакция сенаторов дала понять – оценили. Торжественный момент - Валентина Матвиенко вручила Александру Лукашенко почетную награду "За заслуги в развитии парламентаризма" – высший знак отличия Совета Федерации.