Благодарности Президента Беларуси удостоены 6 китайских компаний за успешную реализацию проектов

Благодарность Президента Республики Беларусь объявлена ряду китайских компаний, участвовавших в возведении Национального футбольного стадиона и Бассейна международного стандарта. Соответствующее распоряжение Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 26 июня. Об этом сообщает БЕЛТА.