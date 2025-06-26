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Благодарности Президента Беларуси удостоены 6 китайских компаний за успешную реализацию проектов
Благодарность Президента Республики Беларусь объявлена ряду китайских компаний, участвовавших в возведении Национального футбольного стадиона и Бассейна международного стандарта. Соответствующее распоряжение Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 26 июня. Об этом сообщает БЕЛТА.
За успешную реализацию проекта технико-экономической помощи "Национальный футбольный стадион" награды удостоены Китайская корпорация инжиниринга IPPR, Международная инженерно-управляющая Компания Цзинсин, Пекинская городская строительная группа.
Благодарности Президента Республики Беларусь за успешную реализацию проекта технико-экономической помощи "Бассейн международного стандарта" удостоены Пекинский архитектурно-проектный институт, Шэньянская компания инженерного надзора и консультирования, Пекинская строительно-инженерная группа.