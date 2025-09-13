О правительственном переполохе во Франции - в "Таблице Менделевой"

Пощечина Макрону от жены была репетицией, теперь он получает ее от народа.

Понедельник - день тяжелый, это как никто другой на себе прочувствовал уже экс-премьер Франции, собственноручно назначив голосование по вотуму доверия правительству на 8 сентября. Франсуа Байру сделал ставку, которую в СМИ еще накануне назвали самоубийственной. И это тот случай, когда западные журналисты оказались правы.

За - 194, против - 364. Национальное собрание не одобрило заявление о политике правительства в соответствии со статьей 50 Конституции. Премьер-министр должен подать президенту республики заявление об отставке правительства.

Итог: ни доверия, ни должности. На посту Байру продержался 9 месяцев. За это время Франция выбилась в рекордсмены среди ЕС: госдолг возрос до 3,35 трлн евро. Но записывать это "достижение" только на его счет неуместно. Ведь премьеры в Пятой республике явление приходящее и уходящее: меняются почти как поры года.

С января 2024-го в кресле главы правительства сидели уже 4 политика. Байру же поплатился за свой непопулярный план по сокращению бюджета с отменой национальных праздников и урезанием соцрасходов.

Франсуа Байру, бывший премьер-министр Франции:

"Проблема, угроза, риск для Франции останутся неизменными. Потому что, дамы и господа, члены ассамблеи, у вас есть власть свергнуть правительство, но у вас нет власти стереть реальность".

А французская реальность, как бы Эммануэль Макрон не пытался ее показать своим соседям по саду, - паралич власти и политический хаос. Последний ролик на странице президента Франции в TikTok - променад с немецким канцлером Мерцем. Подпись: "Франция, пейзаж". Таким был конец августа, нынче виды там иные - протестные.

"Печальное зрелище" - так, согласно опросам, нынешний политический хаос характеризуют 82 % французов. Начиналось все с "прощальных" вечеринок в понедельник. В 140 городах прошли празднования падения правительства Байру.

Но на этом активисты не остановились. Страна погрузилась в пучину массовых демонстраций, градус ненависти нарастает. Вслед за премьером французы требуют отставки Макрона.

По данным соцопроса, 2/3 жителей Пятой республики отрицательно восприняли его решение назначить новым премьером одного из своих близких соратников, министра вооруженных сил Себастьена Лекорню.

Ральф Шелльхаммер, профессор Венского университета:

"У Макрона рейтинг одобрения около 15 %, так что в политическом смысле он ходячий мертвец. То, что там пытаются сделать Макрон и его сторонники, понятно: они будут цепляться за власть столько, сколько смогут. Это тот же сценарий, который мы видим и в случае с партией Reform UK в Великобритании, и с Ле Пен во Франции, с "Альтернативой для Германии", Австрийской партией свободы, а также с Vox в Испании. Я хочу сказать, что мы видим один и тот же сценарий, который повторяется снова и снова. И я всегда говорю: упоминая элиты, мы говорим об элитах, сохраняющих статус-кво. Они готовы продолжать следовать намеченному курсу, даже если все уже видят айсберг".