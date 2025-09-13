Лукашенко поздравил военнослужащих танковых частей с профессиональным праздником

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e36e694-0591-470b-aa45-151caa198124/conversions/9dcb85af-8f4a-49e8-9564-5dc52db8c113-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e36e694-0591-470b-aa45-151caa198124/conversions/9dcb85af-8f4a-49e8-9564-5dc52db8c113-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e36e694-0591-470b-aa45-151caa198124/conversions/9dcb85af-8f4a-49e8-9564-5dc52db8c113-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e36e694-0591-470b-aa45-151caa198124/conversions/9dcb85af-8f4a-49e8-9564-5dc52db8c113-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления ветеранов-танкистов, военнослужащих танковых частей и подразделений, работников танкоремонтных предприятий с профессиональным праздником - Днем танкистов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"В год 80-летия Великой Победы особенно наглядно видно, что традиции победителей, воинов-танкистов, сыгравших огромную роль в стратегической операции "Багратион", освобождении нашей столицы, а также в ходе всех решающих сражений Великой Отечественной войны, в белорусской армии свято хранятся и приумножаются, - говорится в поздравлении. - Самый прочный фундамент, на котором сегодня основывается мощь танковых частей и подразделений Вооруженных Сил Республики Беларусь, - это опыт ветеранов, посвятивших жизнь служению Отечеству, и мастерство молодого поколения, демонстрирующего высокие результаты в боевой подготовке. Пусть так будет и впредь".

Глава государства убежден, что в динамично меняющемся мире, когда постоянно возрастает роль применения новых видов оружия, бронетанковое вооружение остается важнейшим фактором сдерживания, а белорусские танкисты - примером верности стране и народу.

"Благодарю за службу и адресую самые искренние поздравления с праздником ветеранам, личному составу частей и подразделений, а также работникам танкоремонтных предприятий", - поблагодарил Александр Лукашенко.

Президент пожелал всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов во всех делах и начинаниях на благо родной Беларуси.

