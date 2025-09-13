Смотреть онлайнПрограмма ТВ
RMF24: угрозы воздушной атаки на территорию Польши нет

Телефон с предупреждающим сигналом опасности. Фото East News

Угрозы воздушной атаки на территорию Польши нет. Об этом информирует RMF24.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши объявило о прекращении "операций польской и союзнической авиации в нашем воздушном пространстве", - сообщает радио.

Наземные средства ПВО и радиолокационной разведки вернулись к штатному режиму работы. Полеты в аэропорту Люблина возобновлены.

Ранее RMF24 со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил республики сообщило, что Польша подняла в воздух истребители в связи с угрозой ударов БПЛА в приграничных со страной районах Украины.

