RMF24: угрозы воздушной атаки на территорию Польши нет

Угрозы воздушной атаки на территорию Польши нет. Об этом информирует RMF24.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши объявило о прекращении "операций польской и союзнической авиации в нашем воздушном пространстве", - сообщает радио.

Наземные средства ПВО и радиолокационной разведки вернулись к штатному режиму работы. Полеты в аэропорту Люблина возобновлены.