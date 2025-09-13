Акции протеста под лозунгом "Заблокируем все" продолжаются в крупных городах Франции. Уже который день в стране настоящий хаос. Оппозиция мобилизовала более 100 тыс. сторонников. Полыхают витрины магазинов и кафе. Студентов бьют и разгоняют водометами.

Зато на Елисейских полях пытаются делать вид, что все в порядке. Очередной премьер Франции пообещал изменить политический курс и даже вспомнил о простых жителях. Правда, веры ему у людей нет. Для информации, госдолг Франции - 114 % от ВВП, безработица - 18 %. Урезают соцпакеты, зато щедро спонсируют киевский режим.