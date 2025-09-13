17 сентября нотариусы Беларуси будут консультировать бесплатно

Нотариусы Беларуси 17 сентября будут консультировать бесплатно. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря Белорусской нотариальной палаты (БНП) Юрия Лукашевича.

Участие в республиканской благотворительной акции, приуроченной ко Дню народного единства, примут все нотариальные конторы и нотариальные бюро страны.

В течение рабочего дня жители и гости Беларуси при личном обращении к нотариусу смогут получить консультацию по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по оформлению наследственных прав, доверенностей, составлению завещаний, брачных договоров, отчуждению недвижимости, совершению исполнительных надписей.

Проведение в ходе правового просвещения подобных акций, приуроченных к государственным праздникам и иным памятным датам, для нотариального сообщества Беларуси стало традиционным. Целью подобных мероприятий является прежде всего обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения.