Благодарности Президента Беларуси удостоены труженики АПК и коллективы шести сельхозпредприятий

За значительный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли, достижение высоких производственных показателей Благодарности Президента удостоены труженики АПК Минского района и Минской области, а также коллективы работников шести сельхозпредприятий: СПК "Осовецкий" Дрогичинского района Брестской области, СПК "Свислочь" Гродненского района и СПК "Колхоз "Родина" Белыничского района Могилевской области, ОАО "Бегомльское" Докшицкого района Витебской области, ОАО "Отор" Чечерского района Гомельской области и ОАО "Городилово" Молодечненского района Минской области.