Большая сделка с США, ситуация с литовскими перевозчиками - итоги общения Лукашенко с журналистами

Большая сделка с США, предложения Президента по разрешению конфликта на Ближнем Востоке, ситуация с литовскими перевозчиками - все эти темы звучали в ответах Александра Лукашенко на вопросы белорусских журналистов. Это был разговор на злобу дня.

Накануне прошел очередной раунд переговоров с американцами. Там обсуждали не только двусторонний трек, но и международные проблемы. Минск ведет диалог с важной ремаркой: Россия и Китай были и остаются союзниками. Четко звучало и том, что в Беларуси не допустят повторения событий 2020 года, когда страну пытались перевернуть и разрушить. Заявил Президент и о скором решении относительно судьбы застрявших фур с литовской регистрацией.

Наталья Бреус, политический обозреватель телеканала "Первый информационный":

"Александр Григорьевич, у нас действительно есть немало вопросов. Спасибо, что Вы согласились на них ответить".

"Я сказал, если у наших журналистов есть вопросы, пусть задают", - ответил Президент Беларуси.

Президент рассказал, как идет подготовка "большой сделки" с США

Накануне Александр Лукашенко принимал делегацию из Штатов. Американцы от имени Трампа предложили заключить "большую сделку" и отразить там вопросы переговорной повестки. Президент не отверг, для Беларуси это важно.

"Мы обозначили свои интересы и направили американцам соответствующие предложения. Как они меня информировали, они прорабатываются, - рассказал Президент. - Большая сделка - это не только "политзаключенные", как они говорят. Хотя и я их постоянно поправляю, что у нас политзаключенных нет, потому что у нас нет политических статей".

"Я у них никогда не просил ничего взамен, даже по санкциям. Никогда", - заявил Александр Лукашенко. Он отдал должное американской стороне за то, что в этом плане они самостоятельно обозначают те или иные вопросы. Президент привел пример, что в переговорной повестке не только работа посольств, но и тема ядерных материалов.

"Вы же знаете, что у нас этих ядерных материалов немало. Под контролем, как когда-то договорились. МАГАТЭ видит, где мы храним эти ядерные материалы. Это тоже для них интересно в плане нераспространения оружия", - сказал Президент.

По его словам, аналогично есть точки соприкосновения, например, и по таможенным делам, в борьбе с наркотрафиком.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что в какой-то степени в переговорную повестку США еще подкидывают вопросы "добрые" соседи - Литва, Латвия, Эстония, Польша и, может быть, в какой-то степени "брюссельские товарищи".

"Знают, что они (представители США - прим. ред.) ко мне летят. В Вильнюсе приземлились. Те уже вокруг них бегают: "А вы скажите Лукашенко не только про "палітвязняў", скажите про шары эти, которые сигареты перебрасывают". Я на это реагировал, моя позиция остается прежней. Потом эти перевозчики, автомобили… - перечислил глава государства. - Я, конечно, Коула реакцию знаю. Он умница большой, адвокат опытный, юрист. Он понимает, что его будут грузить, но он знает мою позицию в этом плане".

"Поэтому мы постепенно накапливали эти вопросы (для обсуждаемой большой сделки - прим. ред.). И в третий раунд они сказали: "Мы готовы, Дональд предлагает большую сделку и встретиться. Вплоть до того, что у него дома, во Флориде, и договориться", - рассказал Александр Лукашенко.

"Я хочу, чтобы вы понимали, что это не какое-то величие самого Лукашенко, что вот Трамп увидел. Слава богу, что они ценят Беларусь, ценят белорусского Президента", - подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что и в первый, и во второй президентские сроки Дональда Трампа всегда открыто выступал в его поддержку и особенно демократичности, о которой говорят в США. "Чтобы не давили, не травили Трампа. Я с ним согласен, что Америку надо спасать в плане выборов, чтобы под забором и где-то на мусорках не валялись бюллетени для голосования. А стрелять в голову Президента вообще неприемлемо", - сказал Александр Лукашенко.

"Трамп, его люди это (поддержку и позицию Президента Беларуси - прим. ред.) заметили. С этого все началось. А дальше я все его инициативы мирные поддерживал. Но когда американцы допускали ошибки типа бомбежки Ирана, я открыто об этом сказал", - добавил глава государства.

Те, кто пытался нагнетать вокруг участия Лукашенко в Совете мира, явно попали в молоко. Помимо насыщенного президентского графика, шла и проверка боеготовности, которой Александр Лукашенко уделял особое внимание. Безопасность страны всегда на первом плане, хотя в будущем побывать на Совете мира глава государства обещал.

Лукашенко предложил Трампу вариант окончания войны в Иране

Несмотря на важность двустороннего трека, достаточно неожиданно накануне переговоры с американцами начались с глобальных вопросов - Украины и событий на Ближнем Востоке.

"Предложил им свое видение окончания войны в Иране. Так, как это я вижу. Пока не скажу публично. Я им предложил еще один вариант", - сказал Президент.

Президент признался, что в определенном смысле Беларусь "попала в замес", имея в виду, что со всеми вовлеченными сторонами есть определенный уровень отношений и желание их развивать.

"С одной стороны, Иран, вроде наши союзники. Они меня не послушали, когда я им говорил накануне войны, еще задолго как. Американцы это знают. И Эмираты, Катар, особенно Оман - сейчас мы делаем ставку. Они все попали здесь. С саудитами сейчас ведем разговор. Поэтому здесь, кажется, наши люди, и с другой стороны наши. И тут дай бог, чтобы это закончилось. У нас только один принцип: надо, чтобы это все закончилось. Потому что наши люди и там, и там. Все страдают", - заявил Президент.

Лучше 10 лет переговоров, чем один день войны - это и позиция Минска, и лично белорусского Президента. Хоть формат встречи с американцами достаточно закрытый, риторика переговорного процесса и позиция читалась в ответах Президента.

Александр Лукашенко один из тех, кто не стесняется говорить об ошибках нынешней американской администрации и при этом называть себя "трампистом".

"Трамп чем мне нравится - он как думает, так и говорит. Мне этот подход нравится. Потому что мы видим истинную политику и цели американского руководства. И видим, кто такие американцы. Мне это нравится, - сказал глава государства. - И вы многое теперь поняли, увидели. И демократию американскую, и внешнюю политику - на чем она основана. Оказывается, на нефти, природном газе и т. д. И доллар плюс к этому. И так было всегда у них. Но никто так откровенно, как Трамп, не говорил".

Александр Лукашенко отметил, что Дональд Трамп - это в хорошем смысле слова актер, а еще бизнесмен, журналист, экономист и немного политик.

Президент Беларуси подчеркнул, что также всегда откровенно говорит, если считает, что нынешняя администрация в США и сам Дональд Трамп действуют неправильно. "Их интересовала моя точка зрения, как мы в этом регионе, как это видят белорусы, наша власть. Я изложил свою точку зрения, свои подходы, в том числе в этом плане, когда они задавали вопросы, и по России, по Китаю. Но я их предупредил: это наши не просто союзники, это близкие нам государства. И я хочу, чтобы американцы это учитывали. Надо отдать им должное, они это учитывают", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что со стороны США никогда в ходе переговоров не поднимался вопрос, чтобы оторвать Беларусь от России, как об этом отдельные порой рассуждают и в самой России. "Да господь с вами! Никогда американцы не ставили такой цели", - заявил Александр Лукашенко.

"Однажды обсуждался вопрос, можем ли мы купить американский сжиженный газ (привезут через Польшу на "Гродно Азот"). Я говорю: "Ребята, с большим удовольствием, но вы сможете конкурировать с российским природным газом?" - сказал Президент. Александр Лукашенко тогда пояснил, что российский газ поступает по трубопроводу и по цене ниже, чем на мировых рынках.

"Они засмеялись. Я говорю: "Вот вам ответ на этот вопрос". Я, говорю, немножко умею считать. А на "Гродно Азоте" экономистов достаточно, которые тоже посчитают и выберут, что лучше, - добавил глава государства. - Т. е. я не веду себя как европейцы (речь о странах Евросоюза - прим. ред.). Сказали покупать американское - все, покупаем, хоть в 5 раз дороже. Вот до чего допрыгались европейцы".

Президент констатировал, что на данном этапе для стран ЕС уже, как говорят, "западло" покупать российское. "Это уже сегодня проигрыш большой. Уже старший наш брат (вы, наверное, так аккуратно намек его поняли), он уже будет им диктовать условия. А никуда не денутся", - заметил Александр Лукашенко.

Глава государства напомнил, что всегда выступал за сохранение Евросоюза как одной из опор планеты и за его сотрудничество с Россией. "Самое лучшее для них - это ресурсная база России. Надо с Россией, с нами выстраивать нормальные отношения. И все будет нормально. Они же пошли другим путем. Они распластались перед американцами еще во времена Джо Байдена. А потом их и кинули, как сейчас", - сказал Президент.

Президент намерен в ближайшие дни принять решение по литовским фурам

Известная зацикленность американского президента на бизнесе напоминает белорусское: "главное - экономика". На разных континентах понимают, что все имеет свою цену, когда речь идет про возможную покупку рудника и про безумство литовских властей. Литва подкидывает вопросы Коулу и команде. Хотя Вильнюс своими руками создал кучу проблем для своих и польских перевозчиков (бросил их на произвол судьбы), а теперь кивает на Минск.

"Встречу Турчина с представителями литовских и польских перевозчиков долго обсуждали. Александр Генрихович сказал, что у Президента есть вся информация для того, чтобы принимать решения. Может быть, какое-то решение уже принято, или вы к чему-то склоняетесь?" - спросил политический обозреватель ОНТ Игорь Тур.

"Это решение до понедельника я обязан принять. Тянуть не надо, я не хочу, чтобы был бюрократизм или волокита. Это мой принцип: я человек системный, и хочу это решить за выходные", - заявил Александр Лукашенко.

Белорусский лидер напомнил, что ранее к нему письменно обратились представители литовских и польских автоперевозчиков. "Я поручил правительству: давайте вы встретитесь и по-человечески с ними поговорите. Сели за стол переговоров, выслушали их и передали мне. Я приму решение и, думаю, с понедельника мы процесс возврата этих фур начнем. Вернем мы эти фуры. Жалко поляков, литовцев", - сказал глава государства.

"Цену просят снизить на стоянки. Понимаем, если эту цену с них взять, они половину этих автомобилей не заберут, потому что там уже цена будет выше, чем они покупали. Мы им европейскую цену установим, скорее всего, как у них есть таможенная цена небольшая. Заплатили за стоянку копейки эти - забирайте", - отметил Президент.

Глава государства обратил внимание, что некоторые автомобили с литовской регистрацией принадлежат польским автоперевозчикам. Все дело в том, что после решения Варшавы закрыть границу с Беларусью автоперевозчики из Польши стали работать через Литву. "Сейчас поляки говорят: "Ради бога, не заставляйте нас эти автомобили через Литву везти в Польшу". Я говорю: "Хорошо, везите через польскую (границу - прим. ред.)". Нам какая разница? Хоть через Украину. Открывайте любой польский пункт (пропуска - прим. ред.) и забирайте свои польские автомобили с литовскими номерами. За стоянку заплатили - забирайте, маршруты определены. Ответственный у нас таможенный комитет, который решит эту проблему", - добавил Александр Лукашенко.

В Беларуси не допустят повторения событий 2020 года, когда страну пытались перевернуть

Гуманный жест Минска - освобождение заключенных, которые попали в тюрьму по экстремистским статьям. 250 человек вышли на свободу. Все, за исключением полутора десятков человек остаются Беларуси. По этому поводу есть закономерная настороженность.

"Нет ли здесь угрозы безопасности? Ведь они могут стать агентами влияния, по крайней мере некоторые из них. Это такой момент, который может быть настороженно воспринят обществом", - уточнил обозреватель газеты "СБ. Беларусь сегодня" Евгений Кононович.

Президент обратил внимание, что, ведя диалог с американцами по теме освобождения заключенных, говорит о том же: события 2020 года в Беларуси повторить не удастся. "Дословно им сказал: 2020 года, мужики, в Беларуси не будет", - отметил белорусский лидер.

"Мы понимаем, что хотели разрушить и перевернуть страну. Это был удар не только по нам, но и по нашим детям, внукам. Я это допустить могу? Нет!" - заявил Президент.

"Говорю, когда вы будете от имени Трампа или не Трампа меня просить об освобождении какой-то очередной партии, вы должны знать, что красная линия - 2020 год. Его больше не будет", - сказал белорусский лидер.

Белорусский лидер высказался и про беглых, главари которых якобы переживают о судьбе заключенных, которые находятся в Беларуси. "Я их преступной группировкой называю. У них столько этих структур, а денег нет. Цены (за границей - прим. ред.) высокие, особенно сейчас, - денег нет. Трамп не дает, у европейцев сейчас ходят и вымаливают эти деньги. В народе их уже все забыли. Поэтому никто там за этих 235 (освобожденных - прим. ред.) особо не переживает", - подчеркнул он.

Лукашенко пообещал максимально упростить доступ к ЭКО

Сложный клубок международных проблем не повод отодвигать на второй план вопросы внутренней повестки. С самого утра 20 марта у Президента успели обсудить проект указа по ЭКО, где отразят все новшества. Хотят максимально упростить доступ к процедуре. Для многих это шанс стать родителями, для Александра Лукашенко - возможность выразить свое отношение к женщинам.

"Я все это продумал и поручил правительству, министру здравоохранения, Петкевич (вице-премьер Наталья Петкевич - прим. ред.): "Возьмите (в работу - прим. ред.). Концепция такова: женщина - главное. Как она скажет, так должно и быть. Проблемы - их надо решить так, как она хочет", - сказал Александр Лукашенко. - Вот как женщина захочет, так надо и сделать. Либерализовать это все под женщину. Это главная концепция. И будем из этого исходить".

Глава государства подчеркнул, что нововведения не потребуют дополнительных затрат из бюджета, а будут профинансированы из фондов Президента. Оценочная сумма, которая потребуется, - 6 млн рублей. "Я женский Президент, и Год женщины… 6 млн мы найдем, подарим", - сказал Лукашенко.