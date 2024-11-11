Будущий год и вся пятилетка в Беларуси пройдут под лозунгом мира и безопасности

Будущий год и вся пятилетка пройдут под лозунгом мира и безопасности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения премий "За духовное возрождение", специальных премий деятелям культуры и искусства и специальных премий "Белорусский спортивный Олимп" 2024 года, сообщает БЕЛТА .

"Будущий год и, наверное, вся пятилетка пройдут под лозунгом мира и безопасности. Будет мир - все остальное приложится. Надо сберечь мир для Беларуси. И мы сделаем это вместе с вами", - заявил глава государства.