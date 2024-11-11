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Будущий год и вся пятилетка в Беларуси пройдут под лозунгом мира и безопасности

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Фото: БЕЛТА

Будущий год и вся пятилетка пройдут под лозунгом мира и безопасности. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения премий "За духовное возрождение", специальных премий деятелям культуры и искусства и специальных премий "Белорусский спортивный Олимп" 2024 года, сообщает БЕЛТА.

В Беларуси бережно хранят память о прошлом, уверенно двигаются вперед и смело смотрят в будущее

"Будущий год и, наверное, вся пятилетка пройдут под лозунгом мира и безопасности. Будет мир - все остальное приложится. Надо сберечь мир для Беларуси. И мы сделаем это вместе с вами", - заявил глава государства.

Александр ЛукашенкоЗа духовное возрождение

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