Честно и прозрачно - главный принцип вступительной кампании - 2025

Честно и прозрачно, с равными условиями для всех - это главный принцип, по которому в стране должна проходить вступительная кампания. Именно его Президент поручал придерживаться всегда неукоснительно. О том, как сегодня организованы испытания и какие есть вопросы, доложили главе государства ответственные в правительстве и Администрации. Тема чувствительная для каждой семьи, где есть выпускники, поэтому она всегда на контроле на самом высоком уровне. Как проходит аттестация, что с заполнением бюджетных мест и интересом к профтехобразованию?

Всем родителям приходится оканчивать школу минимум дважды: сначала самим, а потом еще раз с детьми. Их волнения, а также переживания самих школьников и абитуриентов можно понять. Особенно если замахнулись стать, например, как Максим политологом.

Максим Марцинкевич, выпускник 11 класса гимназии № 35 (Минск):

"Экзамен стартует меньше чем через час. Конечно, волнение присутствует, но благодаря учителям, которые мне давали знания, благодаря родителям, которые всегда меня поддерживали, благодаря себе - у меня поставлена цель: хочу поступить в университет своей мечты - волнение присутствует, но немного пропадает".

Доклад о проведении централизованного экзамена и ходе вступительной кампании

Александр Лукашенко особенность момента прекрасно понимает и потому всегда предельно внимательно реагирует на то, как проводится вступительная кампания. И даже сейчас все держит на жестком контроле, несмотря на то что процесс более-менее "устаканился".

"Мы прекрасно знаем, какое значение имеет это событие в ответственной семье. Сами через это проходили. Очень важно обеспечить такую систему, которая бы убеждала наших людей в справедливости проведения этой кампании", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства поинтересовался, как прошел централизованный экзамен и оправдало ли себя это нововведение. "Если оправдало, то в чем? Только откровенно. Если где-то ошиблись, надо эту ситуацию исправлять. Ни в коем случае ее нельзя ретушировать, потому что это очень серьезное дело", - подчеркнул он.

Иванец: Белорусы положительно воспринимают систему поступления в вузы

Оптимальную систему проведения испытаний и вступительной кампании нащупывали не один год. Вышли на формат централизованных экзаменов плюс ЦТ. И уже в этом году изменений в правилах приема для абитуриентов нет. Алгоритм отработан. Третий год выпускники вместо четырех экзаменов, которые раньше были в школе, сдают два централизованных. 11 класс заканчивают более 56 тыс. человек.

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Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Один предмет по выбору, а второй экзамен - это государственный язык, русский или белорусский на выбор. Конечно, такая единая аттестация за курс общей средней школы и возможность использовать эти сертификаты для поступления в университеты существенно снижает психологическую нагрузку на наших выпускников и их родителей, - подчеркнул министр. - Также хотел бы отметить, что задания, по которым проходят и экзамены, и тестирования для выпускников этого года и прошлых лет, абсолютно идентичны. Поэтому это объективная оценка, меньший стресс. Мы видим, что во многом люди положительно воспринимают эту еще молодую, но уже складывающуюся и зарекомендовавшую себя систему".

Вступительная кампания на контроле Президента

Высшее нужно не ради корочек - главный государственный интерес в том, чтобы из вузов выходили нужные специалисты для страны.

"Существует пусть небольшой (1,5-2 %) недобор на бюджетные места. Мы должны принимать меры, чтобы эти места были заняты. Мы же готовим за счет бюджета тех специалистов, которые очень нужны для народного хозяйства. Минобразования, правительство как в этом направлении работают? Что сделали и что надо сделать?" - спросил глава государства.

Каждый четвертый абитуриент - будущий инженер, каждый десятый - будущий педагог или медик

Минобразования реагирует и на сложности с аграрными специальностями, и на дефицит будущих инженеров, принимает меры по структуре набора и местах в вузах. В этом году впервые будут поступать выпускники инженерных классов. Эффект уже есть и от целенаправленных усилий по профтеху. Фактически каждый второй девятиклассник выбирает траекторию поступления в колледж.

Президент отметил положительный опыт по популяризации профессионально-технического образования среди молодых людей. Абитуриенты стремятся поступать в колледжи, наборы там растут.

"Это хорошо, не может не радовать. Какие дополнительные меры еще надо принять для того, чтобы люди шли получить профессионально-техническое образование? Может быть, и на моем уровне нужно предпринимать какие-то меры?" - уточнил Александр Лукашенко.

Согласно представленной главе государства информации, в этом году на уровень профессионально-технического образования планируется принять 28 тыс. человек, что на 1,2 тыс. больше, чем в 2024 году.

Александр Лукашенко также поинтересовался, какие льготы предоставлены абитуриентам и насколько объективен этот процесс. "Я вас знаю. Вы, сидящие за этим столом, люди не только образованные, но и отличники. И вы все можете оценивать со своей позиции: вот, знания, знания, не знаешь - иди вон и т. д., и т. п.. А по итогу, вы помните, когда мы заканчивали вузы, те, которые были слабаками, если исходить из этих критериев, оказывались посильнее тех отличников, которые сдавали экзамены. Поэтому хотелось бы услышать здесь вашу оценку", - сказал глава государства.

Лукашенко о вступительной кампании: Все должно быть честно, справедливо, прозрачно

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Требование Президента - все должно быть честно и прозрачно. Условия для всех должны быть равные. При этом за тестами важно видеть абитуриента и будущего специалиста.

Президент напомнил о своем требовании обеспечить прозрачность вступительной кампании. По его словам, важно не потерять возможность увидеть каждого абитуриента.

"Много об этом говорим. Это все хорошо - централизованные экзамены, тестирование и прочее. Но мы сами помним процесс сдачи экзаменов и положительно оцениваем, когда преподаватель и абитуриент сидят напротив друг друга, преподаватель видит этого абитуриента. Все ли сделано для этой прозрачности? Это главный элемент справедливости", - заявил белорусский лидер.

"Просто надо родителям и абитуриентам понимать, что все будет честно. Не надо идти на какие-то ухищрения. Приходить в аудиторию для сдачи экзаменов надо со своими знаниями. Знания плюс удача - и будешь учиться в вузе. По крайней мере, если какая-то случайность, мы, Наталья Владимировна, подумаем над тем, чтобы случайностей этих избежать. И если что-то случится, мы должны видеть и это - посмотреть на тех людей, которые, может быть, к нам обратятся для того, чтобы мы еще раз взглянули на их знания. Наверняка, где-то кого-то потеряем. Но терять мы не должны. Не надо в этой ситуации обидеть семьи и, самое главное, молодого человека, который становится на нормальный жизненный путь", - потребовал глава государства.

Минобразования: В Беларуси провели работу над ошибками в системе сдачи экзаменов

Результаты централизованного экзамена станут известны не позднее 11 июня. Но впереди у тех, кто готовится поступать, еще и тестирование. То, по какому предмету оно проводится, определяет сферу интересов будущих студентов.

На уточняющий вопрос Президента, как именно проходят централизованные экзамены, Андрей Иванец пояснил, что ЦЭ - это фактически контрольная работа, которая выполняется в тестовой форме. В последующем работы проверяет компьютер, после машины 2 независимых человека перепроверяют. "Здесь полностью исключено право на ошибку", - заверил министр.

"Мы помним те ошибки, которые были 2 года назад. Мы провели эту работу над ошибками еще в прошлом году, обкатали ее (систему - прим. ред.). И в этом году она показала в том числе свою эффективность", - сказал министр образования.

Во-первых, работы в сканированном виде размещаются у каждого выпускника в его личном кабинете. "Фактически он может увидеть свою работу, сам ее проверить. Система расчета баллов размещена на сайте Министерства образования. Она 2 года не изменялась. До оглашения результатов РИКЗ (Республиканский институт контроля знаний - прим. ред.) можно самому посчитать эти баллы и потом перепроверить", - рассказал министр.

По его словам, в государственную комиссию поступило около 50 обращений. Как правило, они связаны с перерегистрацией на те или иные предметы. "Если молодой человек или родители решили поменять предмет до сдачи экзамена, они обращаются в государственную комиссию. И, как правило, государственная комиссия идет навстречу и разрешает", - сказал министр.

Еще один важный момент - возможность проноса медикаментов в целях обеспечения здоровья экзаменуемых. Речь идет, например, о людях с сахарным диабетом.

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"Сдают выпускники средней школы. Т.е. 11 классов закончил и ты не в школе, как раньше… Ты не 4 (экзамена - прим. ред.) сдаешь, а один на выбор и белорусский или русский язык", - уточнил Александр Лукашенко. Министр подтвердил, что это так и есть. Выпускники школ сдают 2 ЦЭ и получают по итогам аттестат за 11 классов образования.

Этот аттестат в последующем можно использовать для поступления в учреждения высшего образования. Правда, необходимо будет еще сдать централизованное тестирование по предмету, который выбирают в зависимости от профиля того вуза, где хочет продолжить обучение выпускник.

"Если ты историю за 11 классов сдавал, то ты поступаешь куда-то на истфак или гуманитарный факультет, где есть история", - пояснил Президент. Это подтвердил и министр образования: "Берешь сертификат (о прохождении ЦЭ или ЦТ - прим. ред.) и используешь (для подачи документов в вуз - прим. ред.)".

"Если на отлично сдал, то, конечно, будешь его использовать, - резонно заметил глава государства. - Если нет, то ты можешь еще сдавать экзамен в вуз. Так?"

Андрей Иванец объяснил, что каждый выпускник может сдать ЦТ только по одному предмету. "Мы ушли от того, когда была возможность сдавать 4 ЦТ. Для чего? Чтобы уйти от беготни (абитуриентов по разным специальностям вузов во время приема документов - прим. ред.), - сказал он. - Когда сдают 2 ЦЭ и 1 ЦТ, даже если абитуриент пойдет в различные вузы, то он пойдет по одному профилю, будь то инженер, гуманитарий либо экономист, либо правовед. Это очень важная мера".

В свою очередь заместитель премьер-министра Наталья Петкевич, которая возглавляет государственную комиссию по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании в 2025 году, обратила внимание, что у выпускников нет возможности сдавать тестирование сразу по нескольким предметам, нужно выбрать только один - именно тот, который понадобится для поступления на определенную специальность вузов. И если, например, кто-то плохо сдал историю на ЦТ, у него нет возможности сдать еще тестирование по другому предмету. "Пересдать, Александр Григорьевич, нельзя. Потому что уже сдал. Ты можешь только одно ЦТ (выбрать и сдать - прим. ред.). Т.е. если история плохо, тогда уже по конкурсу в другой вуз, где есть тоже историческая специальность, но меньше проходные баллы", - пояснила она.

"Это устраивает? Особенно семьи наших абитуриентов?" - спросил Президент.

"Абитуриенты и родители это положительно воспринимают, потому что это снимает дополнительный стресс и двойную нагрузку, когда надо было сдавать экзамен как в школе, так и при поступлении в университет", - заверил министр образования.

"А достаточно ли этого для того, чтобы был нормальный стресс для абитуриента? Чтобы он понимал, куда он поступает…" - продолжил глава государства.

На это министр ответил, что во время двух централизованных экзаменов 8 человек не смогли закончить их по медицинским показаниям. Скорее всего, из-за стресса, сказал он. Им была своевременно оказана медицинская помощь, они смогут в резервные сроки сдать свои ЦЭ - 21 и 23 июня. Для этого созданы все условия.

Кроме того, как подчеркнул Андрей Иванец, в этом году ужесточили требования по использованию мобильных телефонов. "Они запрещены не только в аудиториях, где непосредственно проходит экзамен, но в целом на пункте проведения ЦЭ. С централизованного экзамена был удален только один человек за мобильный телефон и один человек за то, что продолжал заполнение бланка после окончания времени. Из 56,6 тыс. выпускников, полагаем, это хороший результат", - отметил министр.

"Хороший, - согласился Президент. - То, что вы требования ужесточаете, особенно телефоны и прочее, об этом даже говорить не надо. Ты пришел (на экзамен или тестирование - прим. ред.) - главное, чтобы в руках голова была. Пришел - садись, работай. Поэтому здесь не обсуждается жесткость и так далее".