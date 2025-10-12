3.69 BYN
Великобритания загнала себя в тупик
К чему приводит безрассудная миграционная политика - жить в Британии стало невозможно. Глава Консервативной партии королевства заявляет, британское общество с трудом справляется с наплывом мигрантов, не обладающих никакими полезными навыками.
Кеми Баденок, лидер Консервативной партии Великобритании:
"Конечно, мы хотим, чтобы сюда приезжали блестящие умы и талантливые люди. Но сейчас мы принимаем не только врачей, инженеров и ученых. Мы впускаем сотни тысяч людей, среди которых многие имеют большое число иждивенцев, а некоторые вовсе не имеют никаких навыков. Эта сломанная миграционная модель создает колоссальное давление на наш госсектор, который каждый год требует все больше и больше наших денег. Но при этом услуги не становятся лучше, они становятся хуже".
По словам политика, общество уже с трудом справляется с "реальностью обнищания" и с утратой британцами осознания себя как нации.