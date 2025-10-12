В Беларуси прогнозируется сильный ветер порывами до 20 м/с

В Беларуси новая неделя начинается с неблагоприятных метеоусловий. Прогнозируется сильный ветер порывами до 20 м/с. Водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными на дорогах. Накануне по стране прошли ливни. Дождь подтопил дороги в Минске.

Последствия непогоды ликвидировали в Витебской и Минской областях. Порывистый ветер повредил в агрогородке Светлосельский и городском поселке Шумилино кровли четырех многоквартирных домов и балконы еще в двух жилых зданиях, а также автомобиль. Зафиксировано падение дерева. Еще несколько упали в Новополоцке, Докшицком и четырех районах Минской области.

В Крупском районе сильный ветер срывал крыши со зданий. Повреждены кровли трех частных и двух многоквартирных жилых домов, одного административного здания. По оперативной информации, пострадавших нет.