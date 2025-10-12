3.69 BYN
ЕС сворачивает помощь неработающим украинским беженцам
Автор:Редакция news.by
Новая реальность - Евросоюз сворачивает помощь неработающим беженцам из Украины.
Еврокомиссия уведомила Киев, что намерена завершить программу поддержки после марта 2027 года. В связи с этим украинские власти должны готовиться к возвращению наиболее уязвимых групп граждан.
После указанного срока в странах Европы смогут остаться только те, кто имеет официальную занятость и может оформить вид на жительство или гражданство.