Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

ЕС сворачивает помощь неработающим украинским беженцам

Новая реальность - Евросоюз сворачивает помощь неработающим беженцам из Украины.

Еврокомиссия уведомила Киев, что намерена завершить программу поддержки после марта 2027 года. В связи с этим украинские власти должны готовиться к возвращению наиболее уязвимых групп граждан.

После указанного срока в странах Европы смогут остаться только те, кто имеет официальную занятость и может оформить вид на жительство или гражданство.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

ЕСУкраинабеженцы